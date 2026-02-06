快訊

憲法法庭再判決違憲…蔡宗珍3大法官拒評議 再轟：5人判決不合法

「豆腐媽媽」替身墜樓畫面曝光 金鐘視帝怒轟民視劇組：沒預算就不要跳

輝達落腳北士科最後一哩路！權利金122億談妥 李四川曝最快這時簽約

運動部補助屏東縣新建網球中心今動土 預計116年1月竣工

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
屏東縣網球中心新建工程開工動土典禮。圖／運動部提供
屏東縣網球中心新建工程開工動土典禮。圖／運動部提供

運動部持續攜手各縣市政府打造優質的全民運動環境及選手培育搖籃，屏東縣網球中心新建工程今天舉行開工動土典禮，預計116年1月竣工，運動部部長李洋與屏東縣長周春米共同為工程順利誠心祈願，一起見證這座大規模網球中心的起始點。

李洋表示，這座網球中心，乘載著縣長和許多在地網球好手的期望，運動部十分重視全民運動風氣的培養與帶動，會和屏東縣政府一起推動全民運動。他也期盼後續工程順利進行，共同迎向屏東網球運動場地新的里程碑。

運動部（前教育部體育署）透過「前瞻基礎建設計畫－充實全民運動環境計畫」核定補助1億元，並在前期審查階段，請屏東縣政府務必充分考量在地選手培訓的需求、後續國內外賽會的舉辦，以及納入身心障礙族群通用的便利性等，妥為規劃安排，相關設施內容包括8面符合國際比賽標準紅土球場、2面半場練習牆、1座賽事中心及停車場等。

運動部表示，透過中央與地方共同攜手落實賴總統政見，整合資源強化競技運動的發展、積極投入基層培訓，以及推展全民運動。近年來屏東縣政府重視基層運動人才培育，並舉辦多次的全國性綜合運動賽事，不論是全國中等學校運動會、全民運動會，或是116年將舉辦的全國運動會，都可感受到屏東縣重視運動，致力於提升改善運動競賽場館。期盼未來完工後，屏東縣網球中心除了是一個整合縣內網球訓練及賽事的優質場地，更可以成為屏東縣軟、硬網球運動人才的培育搖籃，同時作為推動國際賽事的基石，並且讓在地民眾共同受益。運動部鼓勵大家，用運動為自己擊出健康的「ACE」球，一起熱愛運動享受運動的樂趣。

運動部 李洋
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

冬奧／李洋為代表團授旗 滑雪女將李玟儀盼增加台灣知名度

經典賽／中華隊開訓31位球員報到 陳傑憲再當隊長、3單位送加菜金

中華奧會主席林鴻道卸任 李洋：感謝他親力親為

陳詩媛曝帶有遺傳聽損基因 肚中寶寶性別曝光了

相關新聞

運動部補助屏東縣新建網球中心今動土 預計116年1月竣工

運動部持續攜手各縣市政府打造優質的全民運動環境及選手培育搖籃，屏東縣網球中心新建工程今天舉行開工動土典禮，預計116年1...

田徑／亞洲室內錦標賽 陳玟溥60公尺預賽6秒61破38年全國紀錄

第12屆亞洲田徑室內錦標賽今天在中國大陸天津登場，我國短跑好手陳玟溥今天中午在男子60公尺預賽中，跑出6秒61的佳績順利...

羽球／亞團賽中華女團輸2贏3逆轉日本 晉級4強改寫隊史紀錄

在中國大陸青島舉行的亞洲羽球團體錦標賽今天展開8強賽程，我國女團遭遇強敵日本隊，儘管在前兩點打完以0：2落後，但接下來女...

台幣30元就能看超級盃 DAZN串流平台NFL Game Pass親民開賣

全球最大運動串流平台DAZN，為全球球迷帶來第60屆NFL美式足球超級盃（Super Bowl LX）最完整的轉播服務，不論是使用手機、平板、智慧電視等裝備，只要新台幣30元，就能收看今年全球最重量級

冬奧／聖火抵達米蘭 歡呼與抗議交織

2026年米蘭－柯蒂納冬季奧運明天開幕，聖火在義大利境內歷經63天傳遞，今天抵達米蘭大教堂廣場，數以千計的民眾冒雨迎接，...

超級盃／國家級維安 巨型安檢門、黑鷹直升機巡邏

「超級盃」美式足球賽8日在舊金山開打，海關與邊境保護局（CBP）出動巨型X光安檢設備，外觀如同大型拱門，足以跨越貨車進行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。