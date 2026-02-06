田徑／亞洲室內錦標賽 陳玟溥60公尺預賽6秒61破38年全國紀錄

第12屆亞洲田徑室內錦標賽今天在中國大陸天津登場，我國短跑好手陳玟溥今天中午在男子60公尺預賽中，跑出6秒61的佳績順利晉級，也打破高懸38年由鄭新福所保持的全國紀錄6秒68。

在天津舉行的第12屆亞洲田徑室內錦標賽，我國今年共有5位選手參賽，其中包括去年全運會一度在超風速情況下於男子100公尺賽場兩度跑出10秒內佳績的「風速王」陳玟溥，將在男子60公尺賽事登場。

今天中午登場的男子60公尺預賽，陳玟溥被分在第二組第五道出發，最終他以該分組也是預賽最快的6秒61成績通過終點，順利晉級到準決賽，而這項成績也打破了由鄭新福在1988年2月11日於大阪舉行的國際室內田徑錦標賽所創下的6秒68全國紀錄，準決賽將於今天晚間登場。