快訊

憲法法庭再判決違憲…蔡宗珍3大法官拒評議 再轟：5人判決不合法

「豆腐媽媽」替身墜樓畫面曝光 金鐘視帝怒轟民視劇組：沒預算就不要跳

輝達落腳北士科最後一哩路！權利金122億談妥 李四川曝最快這時簽約

聽新聞
0:00 / 0:00

羽球／亞團賽中華女團輸2贏3逆轉日本 晉級4強改寫隊史紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林湘緹。圖／中華民國羽球協會提供
林湘緹。圖／中華民國羽球協會提供

在中國大陸青島舉行的亞洲羽球團體錦標賽今天展開8強賽程，我國女團遭遇強敵日本隊，儘管在前兩點打完以0：2落後，但接下來女單林湘緹、女雙許尹鏸 / 楊景惇、女單許玟琪連過三關，最終以3：2逆轉日本挺進4強，也創下我國女團隊史最佳成績。

我國女團今年賽事由宋祐媗、宋碩芸、邱品蒨、許玟琪、林湘緹、許尹鏸、許雅晴、楊景惇、林芝昀、張淨惠攜手出擊，在分組賽出戰南韓隊與新加坡隊拿下1勝1敗後順利晉級到8強賽，並追平隊史最佳成績。

而今天的8強賽，中華隊則是碰上上屆摘下銅牌的第3種子日本隊，在首點單打賽事中，中華隊由邱品蒨出戰日本郡司莉子，不過以13：21、16：21直落二敗下陣來。

第二點雙打賽事我國則是由近況不錯、過去3站賽事都打進到女雙8強賽的宋祐媗／許雅晴搭檔迎戰日本中西貴映 / 高橋美優，再以15：21、17：21敗下陣來，讓日本隊以2：0搶先聽牌。

關鍵第三點我國則由林湘緹扛起延續戰線的壓力，面對20歲的小將明地陽菜，儘管讓對手先以21：17搶下首局，但林湘緹也展現韌性，以21：19、21：15逆轉勝出，為中華隊保住晉級希望。

而接下來兩點中華隊也持續展開反撲，女雙許尹鏸 / 楊景惇、女單許玟琪，分別對上鈴木陽向 / 山北奈緒以及渡邊柚乃，都在苦戰3局後勝出，幫助中華隊逆轉戰局，以3：2晉級到4強賽，改寫我國女團最佳成績。

中華隊 林湘緹 日本隊
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

經典賽／最熟悉日式野球！ 日媒評中華隊是「小組賽頭號勁敵」

經典賽／中華隊再次爆冷擊敗日本？ 大聯盟記者評有機會成「黑馬」

經典賽／韓媒點名林昱珉「南韓殺手」 台韓戰成晉級關鍵

經典賽／輸日本但晉級vs.贏日本但淘汰 南韓教頭：這一題太殘酷

相關新聞

運動部補助屏東縣新建網球中心今動土 預計116年1月竣工

運動部持續攜手各縣市政府打造優質的全民運動環境及選手培育搖籃，屏東縣網球中心新建工程今天舉行開工動土典禮，預計116年1...

田徑／亞洲室內錦標賽 陳玟溥60公尺預賽6秒61破38年全國紀錄

第12屆亞洲田徑室內錦標賽今天在中國大陸天津登場，我國短跑好手陳玟溥今天中午在男子60公尺預賽中，跑出6秒61的佳績順利...

羽球／亞團賽中華女團輸2贏3逆轉日本 晉級4強改寫隊史紀錄

在中國大陸青島舉行的亞洲羽球團體錦標賽今天展開8強賽程，我國女團遭遇強敵日本隊，儘管在前兩點打完以0：2落後，但接下來女...

台幣30元就能看超級盃 DAZN串流平台NFL Game Pass親民開賣

全球最大運動串流平台DAZN，為全球球迷帶來第60屆NFL美式足球超級盃（Super Bowl LX）最完整的轉播服務，不論是使用手機、平板、智慧電視等裝備，只要新台幣30元，就能收看今年全球最重量級

冬奧／聖火抵達米蘭 歡呼與抗議交織

2026年米蘭－柯蒂納冬季奧運明天開幕，聖火在義大利境內歷經63天傳遞，今天抵達米蘭大教堂廣場，數以千計的民眾冒雨迎接，...

超級盃／國家級維安 巨型安檢門、黑鷹直升機巡邏

「超級盃」美式足球賽8日在舊金山開打，海關與邊境保護局（CBP）出動巨型X光安檢設備，外觀如同大型拱門，足以跨越貨車進行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。