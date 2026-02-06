羽球／亞團賽中華女團輸2贏3逆轉日本 晉級4強改寫隊史紀錄

在中國大陸青島舉行的亞洲羽球團體錦標賽今天展開8強賽程，我國女團遭遇強敵日本隊，儘管在前兩點打完以0：2落後，但接下來女單林湘緹、女雙許尹鏸 / 楊景惇、女單許玟琪連過三關，最終以3：2逆轉日本挺進4強，也創下我國女團隊史最佳成績。

我國女團今年賽事由宋祐媗、宋碩芸、邱品蒨、許玟琪、林湘緹、許尹鏸、許雅晴、楊景惇、林芝昀、張淨惠攜手出擊，在分組賽出戰南韓隊與新加坡隊拿下1勝1敗後順利晉級到8強賽，並追平隊史最佳成績。

而今天的8強賽，中華隊則是碰上上屆摘下銅牌的第3種子日本隊，在首點單打賽事中，中華隊由邱品蒨出戰日本郡司莉子，不過以13：21、16：21直落二敗下陣來。

第二點雙打賽事我國則是由近況不錯、過去3站賽事都打進到女雙8強賽的宋祐媗／許雅晴搭檔迎戰日本中西貴映 / 高橋美優，再以15：21、17：21敗下陣來，讓日本隊以2：0搶先聽牌。

關鍵第三點我國則由林湘緹扛起延續戰線的壓力，面對20歲的小將明地陽菜，儘管讓對手先以21：17搶下首局，但林湘緹也展現韌性，以21：19、21：15逆轉勝出，為中華隊保住晉級希望。

而接下來兩點中華隊也持續展開反撲，女雙許尹鏸 / 楊景惇、女單許玟琪，分別對上鈴木陽向 / 山北奈緒以及渡邊柚乃，都在苦戰3局後勝出，幫助中華隊逆轉戰局，以3：2晉級到4強賽，改寫我國女團最佳成績。