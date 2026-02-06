台幣30元就能看超級盃 DAZN串流平台NFL Game Pass親民開賣

全球最大運動串流平台DAZN，為全球球迷帶來第60屆NFL美式足球超級盃（Super Bowl LX）最完整的轉播服務，不論是使用手機、平板、智慧電視等裝備，只要新台幣30元，就能收看今年全球最重量級、討論度最高的體育賽事，一次到位、毫無門檻。

本屆超級盃將於台灣時間 2月9日上午7點30分，在加州聖塔克拉拉的利惠體育場（Levi's Stadium）火熱開踢，由西雅圖海鷹隊對決新英格蘭愛國者隊。兩隊相隔 11 年，再度重演 2015 年第49屆超級盃的經典戲碼。當年愛國者隊在比賽最後 20 秒之際，靠著Malcolm Butler在達陣區前的再見抄截，氣走海鷹戲劇奪冠，成為NFL史上最令人難忘的經典時刻之一。如今宿敵再次狹路相逢，話題性與火藥味全面升溫。

DAZN集團執行長Shay Segev表示：「超級盃是全球年度最受矚目的體育賽事之一。球迷只要透過DAZN串流平台訂閱NFL Game Pass，就能用最簡單、最沒有門檻的方式，完整享受這場年度盛事，並帶來史上最沉浸的超級盃觀賽體驗。」

只要訂閱DAZN串流平台的NFL Game Pass，球迷就能零時差收看最完整轉播，不只賽前節目與即時戰術分析，就連今年創下新高、30秒要價約新台幣3.2億元的超級盃天價廣告也都全部收錄，帶來最原汁原味的超級盃氛圍。

DANZ提供

除了場上對決，超級盃中場秀同樣備受矚目，今年中場秀將由甫奪下2026葛萊美音樂獎「年度最佳專輯」的壞痞兔(Bad Bunny)獨挑大樑；賽前開幕儀式則邀請來自舊金山的搖滾天團Green Day擔任演出嘉賓，以經典曲目向邁入一甲子的超級盃致敬，並迎接歷屆 MVP進場。此外，知名創作歌手Charlie Puth將演唱美國國歌，並攜手聾人藝術家Fred Beam進行手語演出，預期成為近年最具話題性的超級盃表演之一。

不論是資深NFL鐵粉，還是只想感受超級盃中場秀的震撼魅力，現在只要新台幣30元，訂閱DAZN串流平台上的NFL Game Pass，一路暢看到2026年7月31日。

•《超級盃 LX》及Apple Music超級盃LX中場秀

•美國原汁原味訊號（賽前節目、分析、現場廣告完全不漏接）

•2026 NFL選秀、2026 NFL球探測試（Combine）

•NFL Network 24/7 直播與隨選節目（如《Hard Knocks》）

•跨裝置、跨地區隨時觀看

•完整比賽重播與賽事精華

超級盃期間，DAZN也將推出每日特別節目，由德裔NFL球員Jakob Johnson 與艾美獎得主、知名主持人Rachel Bonnetta聯手主持，透過深度解析、賽事觀察與獨家專訪，陪球迷一路暖身到正式開踢，帶來最即時最專業第一線報導。

從史詩級對決、話題滿滿的中場秀，最完整的賽事轉播與節目內容，今年超級盃不必再花大錢，只要新台幣30元，訂閱DAZN串流平台上的NFL Game Pass，一次讓球迷看好、看滿、看到爽。