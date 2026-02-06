快訊

確定入獄！勤美創辦人侵占公司7009萬資產 纏訟17年判3年2月定讞

成功嶺打靶半邊臉不見「軍方無疏失」 3軍警等12人散布驚悚照慘了

微軟傳推全新Xbox控制器藏超威「黑科技」！救雲端串流遊戲體驗

冬奧／聖火抵達米蘭 歡呼與抗議交織

中央社／ 米蘭5日綜合外電報導
聖火經過，親巴勒斯坦示威者揮舞旗幟聲援加薩居民。 歐新社
聖火經過，親巴勒斯坦示威者揮舞旗幟聲援加薩居民。 歐新社

2026年米蘭－柯蒂納冬季奧運明天開幕，聖火在義大利境內歷經63天傳遞，今天抵達米蘭大教堂廣場，數以千計的民眾冒雨迎接，不過也出現支持巴勒斯坦團體與環保人士的抗議。

綜合法新社與路透社報導，2026年米蘭—柯蒂納（Milan-Cortina）冬奧聖火，今天抵達米蘭地標的米蘭大教堂（Duomo），期待已久的群眾紛紛給予歡呼與掌聲，聖火是經由知名精品商圈艾曼紐二世拱廊（Galleria Vittorio Emanuele）進入教堂前廣場。

冬奧聖火在過去63天內，透過數以千計的火炬手，穿越義大利300多座城市，在1萬2000多公里的旅行後抵達米蘭，最後由史卡拉劇院（La Scala）首席芭蕾舞者曼尼（Nicoletta Manni）帶入主教座堂廣場（Piazzadel Duomo）。

聖火抵達時間比原訂晚了1個多小時，主辦單位表示延誤是因為「民眾熱情以及現場人數眾多，火炬手前進速度減緩」。

廣場附近出現親巴勒斯坦示威者，他們揮舞旗幟聲援加薩居民，市內大學附近也有同性質抗議活動，以色列這次共有10名選手參加冬奧。

稍早，環保團體綠色和平（Greenpeace）在大教堂前抗議，反對義大利石油巨擘埃尼公司（Eni）擔任本屆冬奧贊助商。

環保團體以裝置藝術呈現奧林匹克五環標誌滴落著黑色油污，象徵企業造成全球暖化，並在標語寫著「把污染者趕出奧運」。

聖火明天將繼續在米蘭市內傳遞，途中將經過舉行開幕典禮的聖西羅球場（San Siro Stadium），隨後在和平拱門（Arch of Peace）點燃主聖火。

體育報（Gazzetta dello Sport）透露，義大利奧運滑雪名將董巴（Alberto Tomba）與孔帕尼奧尼（DeborahCompagnoni）將負責引燃聖火。

冬奧
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

冬奧／芬蘭女將確診諾羅病毒 冰球小組預賽延賽

米蘭冬奧／中華隊T字第81順位入場 李宇翔、林欣蓉任掌旗官

冬奧／王楊嬌體育賽事創紀錄獎公布獎勵 破紀錄最高可獲100萬獎金

不留職停薪了！Fed理事米蘭涉雙重任職爭議 白宮：已請辭經濟顧問

相關新聞

冬奧／聖火抵達米蘭 歡呼與抗議交織

2026年米蘭－柯蒂納冬季奧運明天開幕，聖火在義大利境內歷經63天傳遞，今天抵達米蘭大教堂廣場，數以千計的民眾冒雨迎接，...

超級盃／國家級維安 巨型安檢門、黑鷹直升機巡邏

「超級盃」美式足球賽8日在舊金山開打，海關與邊境保護局（CBP）出動巨型X光安檢設備，外觀如同大型拱門，足以跨越貨車進行...

冬奧／芬蘭女將確診諾羅病毒 冰球小組預賽延賽

主辦單位宣布，冬季奧運女子冰球項目原定今天由爭取衛冕的加拿大迎戰芬蘭的比賽，因芬蘭隊陣中多名球員感染諾羅病毒而延期舉行

拳擊／跨性別者？奧運冠軍克莉芙自曝 賽前曾接受荷爾蒙治療

奧運拳擊冠軍克莉芙（Imane Khelif）在接受法國媒體專訪時透露，她在2024年巴黎奧運前曾接受荷爾蒙治療以降低體...

超級盃／舊金山灣區利惠體育場開箱 珍寶蟹入菜、巨無霸漢堡搶鏡

全美商業價值最高的單場體育賽事超級盃將在8日點燃戰火，主辦單位邀請部分媒體搶先開箱球場：為了一場比賽，NFL全新鋪設8萬...

冬奧／米蘭冬奧7日凌晨開幕 林欣蓉、李宇翔擔任掌旗官

2026米蘭科爾蒂納冬季奧運會將於當地時間6日晚間8點（台灣時間7日凌晨3點）舉行開幕典禮。代表團今天公布掌旗官人選，女...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。