超級盃／國家級維安 巨型安檢門、黑鷹直升機巡邏

中央社／ 洛杉磯5日專電
利惠體育場（Levi's Stadium）圖／Levi's Stadium臉書

超級盃」美式足球賽8日在舊金山開打，海關與邊境保護局（CBP）出動巨型X光安檢設備，外觀如同大型拱門，足以跨越貨車進行掃描；另外派出黑鷹直升機空中巡邏。

超級盃每年吸引1億名觀眾收看轉播，今年在舊金山灣區的利惠體育場（Levi's Stadium）舉行，估計約7萬人進場觀賽；這場全美瘋狂的賽事，維安高度戒備，美國政府列為「國家級特殊安全事件」。

海關與邊境保護局（CBP）是美國最大的聯邦執法機構之一，負責邊境安全、貨物與旅客檢查，並支援大型活動維安任務。

根據美國國防部新聞網站DVIDS，隨著比賽日期逼近，CBP在球場周邊布置大型安檢裝置，掃描進出車輛。

這類非侵入式檢查（Non-Intrusive Inspection, NII）設備安裝在一台卡車上，使用高能量X光掃描技術，展開為高度約4.7公尺的巨大ㄇ字型結構，像是一座移動式安檢門。

受檢車輛停在原地，安檢門緩緩移動、從頭到尾跨越車身，不用拆卸貨物或開箱情況下，透視車體內部結構，用於檢查運送補給與物資的貨車、工程車及大型商用車輛。

CBP除了協助安檢，也派出美軍規格的UH-60黑鷹直升機，在球場上空執行巡邏任務。

CBP空中巡邏外，美國軍方也投入維安。北美防空司令部（NORAD）1月29日舉行代號FELIX HAWK的空防演訓，動員F-15戰鬥機、C-17運輸機及民間空中巡邏機，監控並攔截可能闖入管制空域的飛行器。

比賽當天，美國軍方也參與賽前的戰鬥機「衝場」儀式，空軍與海軍多型戰機，包括B-1B「槍騎兵」轟炸機、F-15C戰鬥機、F/A-18「超級大黃蜂」及F-35C「閃電II」戰機，在球場上空編隊飛行。

超級盃
超級盃／國家級維安 巨型安檢門、黑鷹直升機巡邏

