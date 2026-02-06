冬奧／芬蘭女將確診諾羅病毒 冰球小組預賽延賽

中央社／ 米蘭5日綜合外電報導

主辦單位宣布，冬季奧運女子冰球項目原定今天由爭取衛冕的加拿大迎戰芬蘭的比賽，因芬蘭隊陣中多名球員感染諾羅病毒而延期舉行。

法新社報導，2026年義大利米蘭－柯蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運會組織委員會在聲明中表示：「在芬蘭隊出現諾羅病毒病例，經過與醫療專業人員進行諮詢後，作出此一決定。」

「這項決定是在集體討論並依據既有健康與安全原則作出，選手、球隊人員、裁判及所有賽會相關人員的健康與福祉被視為首要之務。」

根據義大利媒體報導，已有4名芬蘭球員感染這種屬於腸胃炎的病毒。諾羅病毒會導致嘔吐和腹瀉，傳染力極強。

為預防傳播，所有訓練和媒體活動皆已取消。

感染的選手及其室友已經隔離，相關區域也都完成消毒。

原定今天登場的A組預賽已重新安排到12日，在米蘭羅鎮冰球館（Milano Rho Ice Hockey Arena）舉行。

加拿大在上屆北京冬奧拿下隊史第5面女子冰球金牌，芬蘭近兩屆皆摘銅。

A組其他隊伍包括美國、捷克和瑞士。

冰球 冬奧
拳擊／跨性別者？奧運冠軍克莉芙自曝 賽前曾接受荷爾蒙治療

奧運拳擊冠軍克莉芙（Imane Khelif）在接受法國媒體專訪時透露，她在2024年巴黎奧運前曾接受荷爾蒙治療以降低體...

超級盃／舊金山灣區利惠體育場開箱 珍寶蟹入菜、巨無霸漢堡搶鏡

全美商業價值最高的單場體育賽事超級盃將在8日點燃戰火，主辦單位邀請部分媒體搶先開箱球場：為了一場比賽，NFL全新鋪設8萬...

冬奧／米蘭冬奧7日凌晨開幕 林欣蓉、李宇翔擔任掌旗官

2026米蘭科爾蒂納冬季奧運會將於當地時間6日晚間8點（台灣時間7日凌晨3點）舉行開幕典禮。代表團今天公布掌旗官人選，女...

冰球／U18女子世錦賽摘銅 中華小將南北奔波不喊累

在南非舉行的U18女子冰球世錦賽第二級B組賽事於1日結束，中華隊摘銅。比賽期間，隊員們因水土不服腹瀉，但仍展現堅強鬥志，...

明年邀部長來！第3屆山城盃全國羽球賽登場 鍾東錦盼李洋參賽

第三屆山城盃全國羽球錦標賽今天起一連4天在苗栗巨蛋體育館舉辦，個人、團體組共有14個競賽組別，吸引全國各地逾1500名羽...

羽球／亞洲團體錦標賽賽 中華女隊不敵韓國分組第2晉8強

在中國青島舉行的亞洲羽球團體錦標賽，中華女團今天在預賽最終戰面對球后安洗瑩領軍的韓國，僅拿下1點女雙勝利，最終以1比4落...

