冬奧／芬蘭女將確診諾羅病毒 冰球小組預賽延賽

主辦單位宣布，冬季奧運女子冰球項目原定今天由爭取衛冕的加拿大迎戰芬蘭的比賽，因芬蘭隊陣中多名球員感染諾羅病毒而延期舉行。

法新社報導，2026年義大利米蘭－柯蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運會組織委員會在聲明中表示：「在芬蘭隊出現諾羅病毒病例，經過與醫療專業人員進行諮詢後，作出此一決定。」

「這項決定是在集體討論並依據既有健康與安全原則作出，選手、球隊人員、裁判及所有賽會相關人員的健康與福祉被視為首要之務。」

根據義大利媒體報導，已有4名芬蘭球員感染這種屬於腸胃炎的病毒。諾羅病毒會導致嘔吐和腹瀉，傳染力極強。

為預防傳播，所有訓練和媒體活動皆已取消。

感染的選手及其室友已經隔離，相關區域也都完成消毒。

原定今天登場的A組預賽已重新安排到12日，在米蘭羅鎮冰球館（Milano Rho Ice Hockey Arena）舉行。

加拿大在上屆北京冬奧拿下隊史第5面女子冰球金牌，芬蘭近兩屆皆摘銅。

A組其他隊伍包括美國、捷克和瑞士。