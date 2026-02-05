冬奧／米蘭冬奧7日凌晨開幕 林欣蓉、李宇翔擔任掌旗官

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華代表團今天公布將由李宇翔(右)、林欣蓉擔任掌旗官。中華奧會提供
中華代表團今天公布將由李宇翔(右)、林欣蓉擔任掌旗官。中華奧會提供

2026米蘭科爾蒂納冬季奧運會將於當地時間6日晚間8點（台灣時間7日凌晨3點）舉行開幕典禮。代表團今天公布掌旗官人選，女子掌旗官由雪車選手林欣蓉擔任，男部分則是由花式滑冰選手李宇翔出任，我國代表團預計以字母「T」排序，在第81順位進場，於瑞士之後、泰國之前。

本屆冬奧由米蘭與科爾蒂納兩大城市共同主辦，各競賽項目分散於米蘭、科爾蒂納、普雷達佐、博爾米奧等賽區。開幕式主要於米蘭聖西羅球場舉行，其他賽區則以連線方式同步參與。

代表團指出，依規定各隊掌旗官人數為兩位，綜合性別平等、兼顧不同賽區與運動項目等因素，最終自科爾蒂納與米蘭賽區各選出一位選手擔任掌旗官，分別為林欣蓉及李宇翔。

林欣蓉曾是2022北京冬奧女子雪橇選手，當時獲得女子單人31名。賽事結束後，她認為雪車有機會取得更好的成績，於是在2024年3月正式轉換項目。經過一個賽季的學習與適應，她在2025-2026賽季雪車賽事中表現大幅進步，於北美盃及歐洲盃屢屢獲獎，最終以單人雪車世界排名第16名取得冬奧資格；雙人雪車部分也與推車手林頌恩、梁宥婕攜手為台灣取得參賽門票。

18歲的李宇翔從小在國內冰場訓練，他在2025年9月的奧運資格賽中，以總成績第五名拿到米蘭冬奧門票，成為我國繼1998年劉中達後，暌違28年再有花滑選手進軍冬奧。

冬奧 花式滑冰
