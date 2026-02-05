米蘭冬奧／中華隊T字第81順位入場 李宇翔、林欣蓉任掌旗官

快訊

中央社／ 台北5日電
中華代表團今天公布將由李宇翔(右)、林欣蓉擔任掌旗官。中華奧會提供
中華代表團今天公布將由李宇翔(右)、林欣蓉擔任掌旗官。中華奧會提供

2026米蘭科爾蒂納冬季奧運會將於台灣時間7日舉行開幕典禮，中華代表團今天公布將由李宇翔、林欣蓉擔任掌旗官，出場序依照慣例以字母「T」排序，在第81順位進場。

本屆冬奧由米蘭與科爾蒂納兩大城市共同主辦，各競賽項目分散於米蘭、科爾蒂納、普雷達佐、博爾米奧等4大賽區，由於場地分散，加上交通不便，因此開幕式主要於米蘭聖西羅球場舉行，其他賽區則以連線方式同步參與。

林欣蓉在2024年3月正式從雪橇轉戰雪車，經過一個賽季的學習與適應，她在2025-2026賽季表現大幅進步，於北美盃及歐洲盃屢屢獲獎，最終以單人雪車世界排名第16名取得冬奧資格；雙人雪車部分也與推車手林頌恩、梁宥婕攜手為中華隊取得參賽門票。

18歲的李宇翔從小在國內冰場訓練，他在2025年9月的奧運資格賽中，以總成績第5名拿到米蘭冬奧門票，成為我國繼1998年劉中達後，暌違28年再有花滑選手進軍冬奧。

