冰球／U18女子世錦賽摘銅 中華小將南北奔波不喊累

快訊

中央社／ 約翰尼斯堡5日專電
在南非舉行的U18女子冰球世錦賽第二級B組賽事於1日結束，中華隊摘銅。比賽期間，隊員們因水土不服腹瀉，但仍展現堅強鬥志，上場拚搏不懈。平日練球時，有球員甚至每週從高雄北上練習，隔日凌晨才回到家也不喊累。

本屆IIHF世界女子U18冰球錦標賽第二級B組（Division II Group B）於南非開普敦舉行，1日圓滿落幕，中華小將勇奪銅牌。教練尹安中接受中央社記者電訪時表示，本屆中華隊球員是所有參賽隊伍中最年輕的，處處展現堅強奮鬥精神，獲得銅牌，相當不容易。

尹安中透露，比賽期間隊員因水土不服，有8至9成的隊員從第一天到南非就開始拉肚子，只能吃藥緩解症狀，強忍腹痛，上場拚戰不懈。

此外，先前在台灣練習期間，也有不少球員不畏路途遙遠，每週從高雄、台南、南投北上參加訓練。

今年國中三年級、家住高雄的鍾采婕向中央社記者表示，她每週五下午，自己搭高鐵從高雄北上，花費2個半小時左右抵達台北小巨蛋，晚上9時許開始練球，練習結束再搭客運回高雄，到家時往往已是隔天凌晨5時許。問她會不會累，她笑笑地說：「不會啦！」

尹安中指出，這次賽前訓練特別做了一些調整，對比賽相當有幫助。例如安排幾場比賽，甚至飛往韓國打友誼賽，加強球員實戰經驗。每次集訓，也多做半小時體能訓練，讓球員有體力戰到最後一秒。

尹安中表示，本屆全隊20人中，只有3人即將畢業，多數球員明年仍能繼續參賽。有了實戰經驗累積，加上堅強鬥志，這群冰上小將明年在場上將更加耀眼發光。

冰球 世錦賽
