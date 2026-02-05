快訊

整理包／「馬」上發大財！2026春節刮刮樂開賣 售價、中獎率、怎麼選一文掌握

PC大廠也慌了！惠普、戴爾、宏碁、華碩傳納入陸廠做記憶晶片供應備援

17歲少年狠轟茶行20多槍 剛理髮、穿短褲投案「長槍是已故父親的」

明年邀部長來！第3屆山城盃全國羽球賽登場 鍾東錦盼李洋參賽

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
第三屆山城盃全國羽球錦標賽今天起一連4天在苗栗巨蛋體育館舉辦，各隊參賽的小選手在場上力拚。圖／苗栗縣政府提供
第三屆山城盃全國羽球錦標賽今天起一連4天在苗栗巨蛋體育館舉辦，各隊參賽的小選手在場上力拚。圖／苗栗縣政府提供

第三屆山城盃全國羽球錦標賽今天起一連4天在苗栗巨蛋體育館舉辦，個人、團體組共有14個競賽組別，吸引全國各地逾1500名羽球選手參賽。縣長鍾東錦強調縣府為推廣羽球運動，目前在竹南鎮籌建的樂活運動館（羽球館）將擴大規模，依國際標準打造可辦國際賽事的大型場館，他並「喊話」明年山城盃盼能爭取運動部長來參加，大幅提升賽事熱度和知名度。

縣府教育處表示，羽球運動具備高度競技性與觀賞性，更是一項適合全民參與的運動，透過比賽過程能培養專注力、耐力與團隊合作精神。縣府長期致力推動全民運動風氣，持續透過政策規畫與資源整合，營造友善運動環境，鼓勵縣民養成規律運動習慣，朝向「健康樂活城市」的目標邁進。

教育處表示，這屆賽事由竹南鎮羽球協會規畫執行，鍾縣長感謝企業界及各界支持與協助，使賽事得以圓滿舉辦。同時，透過專業賽事執行系統 MY Livescore 競賽資訊系統進行賽務管理，提供即時、透明且高效率的競賽服務，為選手打造優質競賽環境，展現苗栗辦理大型體育賽事的專業能量。

鍾東錦表示，縣內推廣體育三級制，各區都有從國小到高中的專精球類運動並培育人才，縣府爭取在竹南國中分校預定地興建國際標準的羽球館，原預定由中央補助1億、縣府自籌6500萬設計，經地方建議增建觀眾台等設施，總工程費增至2.65億元，希望設施設備一次到位，方案也獲議會支持，同意墊付1億元，希望三至五年後，苗栗縣也培育出優秀羽球國手，甚至迎來世界羽球金牌選手。

教育處表示，竹南羽球館的期程還未出爐，現正討論規畫設計的需求，未來將委由水利處辦理設計、施工等招標作業。

第三屆山城盃全國羽球錦標賽今天起一連4天在苗栗巨蛋體育館舉辦，各隊參賽的小選手在場上力拚。圖／苗栗縣政府提供
第三屆山城盃全國羽球錦標賽今天起一連4天在苗栗巨蛋體育館舉辦，各隊參賽的小選手在場上力拚。圖／苗栗縣政府提供
第三屆山城盃全國羽球錦標賽今天起一連4天在苗栗巨蛋體育館舉辦，各隊參賽的小選手在場上力拚。圖／苗栗縣政府提供
第三屆山城盃全國羽球錦標賽今天起一連4天在苗栗巨蛋體育館舉辦，各隊參賽的小選手在場上力拚。圖／苗栗縣政府提供
第三屆山城盃全國羽球錦標賽今天起一連4天在苗栗巨蛋體育館舉辦，縣長鍾東錦（右三）到場致詞 。記者胡蓬生／攝影
第三屆山城盃全國羽球錦標賽今天起一連4天在苗栗巨蛋體育館舉辦，縣長鍾東錦（右三）到場致詞 。記者胡蓬生／攝影
第三屆山城盃全國羽球錦標賽今天起一連4天在苗栗巨蛋體育館舉辦，賽前安排開球儀式。記者胡蓬生／攝影
第三屆山城盃全國羽球錦標賽今天起一連4天在苗栗巨蛋體育館舉辦，賽前安排開球儀式。記者胡蓬生／攝影
第三屆山城盃全國羽球錦標賽今天起一連4天在苗栗巨蛋體育館舉辦，開幕式中頒發協助、贊助賽事的各單位。記者胡蓬生／攝影
第三屆山城盃全國羽球錦標賽今天起一連4天在苗栗巨蛋體育館舉辦，開幕式中頒發協助、贊助賽事的各單位。記者胡蓬生／攝影

羽球 運動部
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／「苗栗玩透透」旅遊專刊新書發表 明起三大旅服中心開放索取

影／鍾東錦探視南苗市場衝突見義勇為傷者 院方：左掌功能可復元

影／高鐵運量苗栗倒數第二 鍾東錦提兩建議：加開班次、新增接駁車路線

違法跨縣棄置病死雞引發公衛危機 苗縣長鍾東錦：必須追究責任

相關新聞

桌球／馮翊新直落三卡達選手 亞洲盃桌球賽首戰奪勝

在中國海口舉行的亞洲盃桌球賽，我國好手馮翊新今天在分組賽亮相，首戰以11比4、11比4、11比9橫掃卡達選手阿布杜瓦哈，...

明年邀部長來！第3屆山城盃全國羽球賽登場 鍾東錦盼李洋參賽

第三屆山城盃全國羽球錦標賽今天起一連4天在苗栗巨蛋體育館舉辦，個人、團體組共有14個競賽組別，吸引全國各地逾1500名羽...

羽球／亞洲團體錦標賽賽 中華女隊不敵韓國分組第2晉8強

在中國青島舉行的亞洲羽球團體錦標賽，中華女團今天在預賽最終戰面對球后安洗瑩領軍的韓國，僅拿下1點女雙勝利，最終以1比4落...

嘉義縣立永慶高中新球場啟用 在校園就能打沙灘排球

嘉義縣立永慶高級中學在校園內打造一座沙灘排球場，縣長翁章梁今天參加揭牌啟用典禮，這座球場由公私協力設置，嘉義縣政府補助1...

射擊／19歲新星鄭晏晴亞錦賽混雙奪銅 未來性備受期待

在印度舉行的亞洲手槍步槍射擊錦標賽，台灣19歲新星鄭晏晴今天攜手隊友謝翔宸，在10公尺空氣手槍混雙奪銅、進帳此屆第3面獎...

網球／職業生涯屢遭網友重批 詹詠然高情商感謝大家關心網球

台灣女網好手詹詠然正式退役，她的職業生涯總在網路上飽受批評。詹詠然今天出席活動時展現高情商回應，大家的瞭解可能跟事實不太...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。