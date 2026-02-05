明年邀部長來！第3屆山城盃全國羽球賽登場 鍾東錦盼李洋參賽

第三屆山城盃全國羽球錦標賽今天起一連4天在苗栗巨蛋體育館舉辦，個人、團體組共有14個競賽組別，吸引全國各地逾1500名羽球選手參賽。縣長鍾東錦強調縣府為推廣羽球運動，目前在竹南鎮籌建的樂活運動館（羽球館）將擴大規模，依國際標準打造可辦國際賽事的大型場館，他並「喊話」明年山城盃盼能爭取運動部長來參加，大幅提升賽事熱度和知名度。

縣府教育處表示，羽球運動具備高度競技性與觀賞性，更是一項適合全民參與的運動，透過比賽過程能培養專注力、耐力與團隊合作精神。縣府長期致力推動全民運動風氣，持續透過政策規畫與資源整合，營造友善運動環境，鼓勵縣民養成規律運動習慣，朝向「健康樂活城市」的目標邁進。

教育處表示，這屆賽事由竹南鎮羽球協會規畫執行，鍾縣長感謝企業界及各界支持與協助，使賽事得以圓滿舉辦。同時，透過專業賽事執行系統 MY Livescore 競賽資訊系統進行賽務管理，提供即時、透明且高效率的競賽服務，為選手打造優質競賽環境，展現苗栗辦理大型體育賽事的專業能量。

鍾東錦表示，縣內推廣體育三級制，各區都有從國小到高中的專精球類運動並培育人才，縣府爭取在竹南國中分校預定地興建國際標準的羽球館，原預定由中央補助1億、縣府自籌6500萬設計，經地方建議增建觀眾台等設施，總工程費增至2.65億元，希望設施設備一次到位，方案也獲議會支持，同意墊付1億元，希望三至五年後，苗栗縣也培育出優秀羽球國手，甚至迎來世界羽球金牌選手。