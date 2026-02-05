嘉義縣立永慶高中新球場啟用 在校園就能打沙灘排球

嘉義縣立永慶高級中學在校園內打造一座沙灘排球場，縣長翁章梁今天參加揭牌啟用典禮，這座球場由公私協力設置，嘉義縣政府補助100萬元、財團法人大眾教育基金會捐助50萬元，是嘉義地區首座校園沙灘排球場，就近培訓體育選手，也會串聯社區帶動運動風氣。

翁章梁說，永慶高中排球競賽表現亮眼，排球教練郭春印帶隊培訓，高女組選手黃若瑄、王蓁翊2024年、2025年參加全國沙灘排球錦標賽勇奪銀牌，但過去嘉義縣沒有沙灘排球場地，選手必須遠赴台南學甲訓練，打造嘉義首座校園沙灘排球場，盼擴大運動推廣與培育成效。

校長郭春松說，永慶高中扮演排球運動「三級銜接」角色，隨著新場地啟用，提供更貼近賽事需求的訓練條件，將邀集義竹、朴子與中埔國中，以及嘉義熱愛排球學生加入永慶高中排球隊，強化專項技術、體能與臨場應變，朝更高層級賽事目標邁進，代表嘉義縣征戰全國性比賽。