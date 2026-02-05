嘉義縣立永慶高中新球場啟用 在校園就能打沙灘排球
嘉義縣立永慶高級中學在校園內打造一座沙灘排球場，縣長翁章梁今天參加揭牌啟用典禮，這座球場由公私協力設置，嘉義縣政府補助100萬元、財團法人大眾教育基金會捐助50萬元，是嘉義地區首座校園沙灘排球場，就近培訓體育選手，也會串聯社區帶動運動風氣。
翁章梁說，永慶高中排球競賽表現亮眼，排球教練郭春印帶隊培訓，高女組選手黃若瑄、王蓁翊2024年、2025年參加全國沙灘排球錦標賽勇奪銀牌，但過去嘉義縣沒有沙灘排球場地，選手必須遠赴台南學甲訓練，打造嘉義首座校園沙灘排球場，盼擴大運動推廣與培育成效。
校長郭春松說，永慶高中扮演排球運動「三級銜接」角色，隨著新場地啟用，提供更貼近賽事需求的訓練條件，將邀集義竹、朴子與中埔國中，以及嘉義熱愛排球學生加入永慶高中排球隊，強化專項技術、體能與臨場應變，朝更高層級賽事目標邁進，代表嘉義縣征戰全國性比賽。
縣府教育處表示，沙灘排球場啟用後將支援校內體育課程、社團活動與運動代表隊訓練，並規畫作為跨校交流賽、基層培訓與推廣活動場域，提供學生更安全、完善且友善運動空間；同時也期待透過場地資源，串聯社區與縣內學校，擴大沙灘排球參與人口，帶動在地運動風氣。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言