快訊

整理包／「馬」上發大財！2026春節刮刮樂開賣 售價、中獎率、怎麼選一文掌握

PC大廠也慌了！惠普、戴爾、宏碁、華碩傳納入陸廠做記憶晶片供應備援

17歲少年狠轟茶行20多槍 剛理髮、穿短褲投案「長槍是已故父親的」

嘉義縣立永慶高中新球場啟用 在校園就能打沙灘排球

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣立永慶高中沙灘排球場啟用，縣長翁章梁今天參加揭牌典禮。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣立永慶高中沙灘排球場啟用，縣長翁章梁今天參加揭牌典禮。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣立永慶高級中學在校園內打造一座沙灘排球場，縣長翁章梁今天參加揭牌啟用典禮，這座球場由公私協力設置，嘉義縣政府補助100萬元、財團法人大眾教育基金會捐助50萬元，是嘉義地區首座校園沙灘排球場，就近培訓體育選手，也會串聯社區帶動運動風氣。

翁章梁說，永慶高中排球競賽表現亮眼，排球教練郭春印帶隊培訓，高女組選手黃若瑄、王蓁翊2024年、2025年參加全國沙灘排球錦標賽勇奪銀牌，但過去嘉義縣沒有沙灘排球場地，選手必須遠赴台南學甲訓練，打造嘉義首座校園沙灘排球場，盼擴大運動推廣與培育成效。

校長郭春松說，永慶高中扮演排球運動「三級銜接」角色，隨著新場地啟用，提供更貼近賽事需求的訓練條件，將邀集義竹、朴子與中埔國中，以及嘉義熱愛排球學生加入永慶高中排球隊，強化專項技術、體能與臨場應變，朝更高層級賽事目標邁進，代表嘉義縣征戰全國性比賽。

縣府教育處表示，沙灘排球場啟用後將支援校內體育課程、社團活動與運動代表隊訓練，並規畫作為跨校交流賽、基層培訓與推廣活動場域，提供學生更安全、完善且友善運動空間；同時也期待透過場地資源，串聯社區與縣內學校，擴大沙灘排球參與人口，帶動在地運動風氣。

嘉義縣立永慶高中沙灘排球場啟用，是嘉義地區首座校園沙灘排球場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣立永慶高中沙灘排球場啟用，是嘉義地區首座校園沙灘排球場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣立永慶高中沙灘排球場啟用，縣長翁章梁今天參加揭牌典禮。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣立永慶高中沙灘排球場啟用，縣長翁章梁今天參加揭牌典禮。圖／嘉義縣政府提供

排球
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

大眾教育基金會捐助永慶高中50萬 沙灘排球場啟用

嘉縣沒收非法繁殖品種貓、混種貓 2月8日抽出認養飼主

台灣燈會鄒族傳說燈區亮相 6公尺高戰祭神樹主燈吸睛

嘉義縣辦理燈會演習動員350人 翁章梁：迅速應變、預防網路謠言

相關新聞

桌球／馮翊新直落三卡達選手 亞洲盃桌球賽首戰奪勝

在中國海口舉行的亞洲盃桌球賽，我國好手馮翊新今天在分組賽亮相，首戰以11比4、11比4、11比9橫掃卡達選手阿布杜瓦哈，...

明年邀部長來！第3屆山城盃全國羽球賽登場 鍾東錦盼李洋參賽

第三屆山城盃全國羽球錦標賽今天起一連4天在苗栗巨蛋體育館舉辦，個人、團體組共有14個競賽組別，吸引全國各地逾1500名羽...

羽球／亞洲團體錦標賽賽 中華女隊不敵韓國分組第2晉8強

在中國青島舉行的亞洲羽球團體錦標賽，中華女團今天在預賽最終戰面對球后安洗瑩領軍的韓國，僅拿下1點女雙勝利，最終以1比4落...

嘉義縣立永慶高中新球場啟用 在校園就能打沙灘排球

嘉義縣立永慶高級中學在校園內打造一座沙灘排球場，縣長翁章梁今天參加揭牌啟用典禮，這座球場由公私協力設置，嘉義縣政府補助1...

射擊／19歲新星鄭晏晴亞錦賽混雙奪銅 未來性備受期待

在印度舉行的亞洲手槍步槍射擊錦標賽，台灣19歲新星鄭晏晴今天攜手隊友謝翔宸，在10公尺空氣手槍混雙奪銅、進帳此屆第3面獎...

網球／職業生涯屢遭網友重批 詹詠然高情商感謝大家關心網球

台灣女網好手詹詠然正式退役，她的職業生涯總在網路上飽受批評。詹詠然今天出席活動時展現高情商回應，大家的瞭解可能跟事實不太...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。