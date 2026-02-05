羽球／亞洲團體錦標賽賽 中華女隊不敵韓國分組第2晉8強

在中國青島舉行的亞洲羽球團體錦標賽，中華女團今天在預賽最終戰面對球后安洗瑩領軍的韓國，僅拿下1點女雙勝利，最終以1比4落敗，不過仍以分組第2晉級8強。

2026亞洲羽球團體錦標賽，中華女子羽球代表隊預賽和韓國、新加坡同組，前2天賽事，中華和韓國先後擊敗新加坡，今天2隊力拚分組冠軍。

韓國女團有現任球后安洗瑩領軍，首點女單對上中華的邱品蒨，很快的就以21比10、21比13直落2過關，也取得對戰的4連勝，幫助韓國隊開紅盤。

第2點女雙中華推出世界排名第14的許尹鏸、林芝昀，面對韓國的新組合白荷娜、金慧貞，儘管對手沒有世界排名，但她們2人過去和原本搭檔，都曾高居世界前3。

結果中華組合和對手僅鏖戰36分鐘，就以6比21、6比21敗下陣來；關鍵的第3點女單，林湘緹首局雖以21比13拿下，但卻連續以14比21、14比21敗給韓國的金佳恩，也確定中華女團提前以0比3落敗。

由於預賽賽制關係，儘管分出勝負，但5點對戰仍須打完，而第4點中華女雙派出許雅晴、宋祐媗，終於以2個21比19擊敗對手，這也是今天唯一獲勝的對戰。

最後1點女單，中華好手宋碩芸，則是以18比21、21比17、8比21不敵韓國24歲對手朴佳恩。

今年的賽事中華女團推出女單邱品蒨、林湘緹、宋碩芸、許玟琪，女雙林芝昀/許尹鏸、張淨惠/楊景惇、許雅晴/宋祐媗等人參賽；上屆2024年則是止步8強。