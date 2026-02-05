射擊／19歲新星鄭晏晴亞錦賽混雙奪銅 未來性備受期待

快訊

中央社／ 台北5日電
台灣19歲射擊新星鄭晏晴（右2）5日攜手隊友謝翔宸（右），出征在印度舉行的2026亞洲手槍步槍射擊錦標賽，成功拿下10公尺空氣手槍混雙銅牌。教練郭孟熙提供
在印度舉行的亞洲手槍步槍射擊錦標賽，台灣19歲新星鄭晏晴今天攜手隊友謝翔宸，在10公尺空氣手槍混雙奪銅、進帳此屆第3面獎牌，未來性備受教練郭孟熙期待。

年僅19歲的台灣射擊新星鄭晏晴，高一開始對射擊產生興趣，主動詢問學校體育老師後，加入林口高中射擊隊，而且在練射擊不到2年時間情況下，全中運首秀就登上頒獎台，甚至一舉入選培訓隊，驚人成長幅度堪稱「練武奇才」，潛力備受外界期待。

在這次手槍步槍射擊亞錦賽，鄭晏晴繳出亮眼成績，繼昨天陸續斬獲女子10公尺空氣手槍女團銅牌、個人銀牌，鄭晏晴今天在混雙賽場再接再厲，攜手隊友謝翔宸以412.2分拿到銅牌，僅次於烏茲別克、印度，同時進帳第3面獎牌。

教練郭孟熙接受中央社記者採訪時笑說，鄭晏晴在混雙決賽的表現還不錯，只是射到後面微笑變得比較少；他期許愛徒比賽要開心一點，抱著「敢玩」心情上陣，學會在比賽中展現創意、甚至大膽嘗試，進入決賽才能放大自身能量，與中國、韓國等勁敵一較高下。

郭孟熙指出，鄭晏晴成績在短時間內大幅成長，具備成為好選手的技術、能力，不過他認為愛徒表現仍有進步空間，尤其目前稍微欠缺比賽經驗，畢竟要成為亞、奧運選手，必須學著在壓力情況下力求準度，「她也還在成長，希望這段過程幫助她累積成功經驗」。

