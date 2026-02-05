快訊

高球／國華俱樂部獲頒GCSAA「創新保護獎」 副董事長何麗純親赴美國領獎

聯合新聞網／ 綜合報導
北投國華高爾夫俱樂部獲頒「創新保護獎」副董事長何麗純、總監蔡文生親赴美國領獎。 國華高爾夫俱樂部提供
台灣球場管理實力正式走向國際

北投國華高爾夫俱樂部副董事長何麗純今親赴美國，出席美國高爾夫球場管理協會（Golf Course Superintendents Association of America，GCSAA）頒獎典禮，並代表球場接受「環境領導者高爾夫獎（Environmental Leaders in Golf Awards）」中「創新保護獎」亞軍肯定。今年適逢 GCSAA成立100週年，此次受獎也讓台灣高爾夫球場首次於國際頂級專業場合中正式亮相，別具意義。

何麗純指出，GCSAA為全球最具指標性的高爾夫球場草皮與場務管理專業組織，自1926年成立以來，長期深耕草皮科學、自然資源保育、永續管理與場地品質等專業領域，對全球高爾夫球場經營具有高度影響力。在副董事長何麗純、總監蔡文生與國華團隊長期投入努力之下，北投國華高爾夫球場已連續兩年於GCSAA永續相關獎項中獲得肯定。2024年以節水、節能及生態友善管理成果，榮獲「自然資源保護獎」；今年則再於「創新保護獎」項目中獲得亞軍，顯示球場在環境管理與實務創新上的持續成果，已受到國際專業關注。

何麗純表示，在全球高爾夫產業持續思考「如何與自然共好」的當下，北投國華希望透過實際管理經驗，證明高爾夫球場不只是運動場地的經營，更是一條能結合專業管理、環境責任與永續價值的長遠道路。未來也將持續在專業與環境之間取得平衡，推動高爾夫運動的穩健與長期發展。她進一步指出，這份榮耀不僅是一項國際獎項，更是一個清楚的訊號——台灣對土地、自然與永續的投入與堅持，正被世界看見。北投國華高爾夫俱樂部登上 GCSAA 百年里程碑舞台，對台灣高爾夫產業而言，亦是一個值得記錄的重要時刻。

北投國華高爾夫俱樂部獲頒「創新保護獎」副董事長何麗純、總監蔡文生親<a href='/search/tagging/2/赴美' rel='赴美' data-rel='/2/243911' class='tag'><strong>赴美</strong></a>國領獎。 國華高爾夫俱樂部提供
北投國華高爾夫俱樂部榮獲「環境領袖獎—創新保護獎」亞軍，成為台灣唯一連續兩年獲此國際。 國華高爾夫俱樂部提供
GCSAA創立100年北投國華高爾夫俱樂部獲頒「創新保護獎」。 國華高爾夫俱樂部提供
