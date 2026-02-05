網球／職業生涯屢遭網友重批 詹詠然高情商感謝大家關心網球

台灣女網好手詹詠然正式退役，她的職業生涯總在網路上飽受批評。詹詠然今天出席活動時展現高情商回應，大家的瞭解可能跟事實不太一樣，「我還是很感謝大家對網球的關心。」

詹詠然從11歲起就代表台灣參加國際青少年賽事，不過她的職業生涯始終飽受正反兩極的批評。

尤其在2017年台北世大運，詹詠然和妹妹詹皓晴先拿下網球女雙金牌後，卻在後續和謝淑薇弟弟謝政鵬搭檔的混雙賽事，於4強宣稱中暑而退賽，最終以銅牌作收。不過詹詠然隨後又在美網登場，引起不小批評。

回顧自己的網球生涯，詹詠然並不後悔。她今天在台北國際書展舉辦見面會，並在會前受訪表示，「就是大家瞭解的可能跟事實是不太一樣的，我很感謝大家對我或者是對網球運動的這個關心。」

台灣網球名將詹詠然（圖）日前在澳洲公開賽舉行退休儀式，她5日上午以作家身分，帶著作品「你已是你所需的一切」在台北國際書展出席分享會。圖中央社提供

詹詠然強調，現實生活就跟比賽場上一樣，永遠都會有一半是討厭你的人，「我自己的個性是，在沒有瞭解事情的全貌之前，絕對不會隨意批評，對於所有意見的表達，我都非常尊重。」

談到如何兼顧職業選手和台灣隊國手的身分，詹詠然也提供後輩建議，「其實每個選手、每個單項運動員都有自己的考量，我自己是從小就想要當國手，這對我來說是非常大的榮耀。當然，當國手的時候不可能狀態永遠都維持100分，自己要想盡辦法去努力、去調適。」

詹詠然表示，「欲戴皇冠，必承其重」，要披上國家隊戰袍就得承受壓力，「我還是很鼓勵年輕選手去努力（國手），這也會讓你的職業生涯收穫很多，更瞭解自己。」