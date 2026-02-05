網球／詹詠然引退學習「過生活」面對網路負評選擇專注自我

我國網球名將詹詠然在日前宣佈高掛球拍後，也獲得澳網邀請舉辦引退儀式，創下台灣網球選手的新里程碑，在今天以「作家」身份出席見面會時，詹詠然不僅分享了她從職業球員轉身後的生活現狀，更透過著作揭開賽場之外、鮮為人知的自我，展現出「職業球員」之外作為「作家」的柔軟感性。

談及出書契機，詹詠然透露自己從小熱愛閱讀，出書一直是她的夢想。該書雖於2020年出版，但內容彙整了她多年來的隨筆筆記與疫情期間的思考。她強調，這本書不單紀錄網球戰績，更多的是透過體育競技所體悟的人生哲學，「就算不運動的人也能感同身受」。對她而言，「作家」這個頭銜是夢想成真的紀錄，籌備過程雖與打球截然不同，卻讓她學會從不同視角審視生命。

正式告別職業賽場後，詹詠然坦言仍在適應退休節奏，過去的生活總是在健身房與賽場間趕場，現在則刻意放慢腳步，練習「學會過生活」。面對未來的規劃，她表示，雖已收到多方邀約，但目前首要任務是整理好個人狀態，準備充足後再開啟人生新篇章。

面對長年以來的網路評價與爭議，詹詠然展現出運動員特有的強大心理素質，她指出，大眾了解的面向可能與事實存在落差，但她尊重每個人的發言權，並將這些聲音視為對網球運動的關注。她直言，「在球場上，妳永遠會有一半的觀眾是不喜歡妳的。」這種環境教會她如何屏除雜音、專注於自身。

回首職業生涯，詹詠然最深刻的記憶並非四大滿貫賽，而是2016年高雄台灣公開賽。身為九二一受災戶的她，在台南大地震後與妹妹詹皓晴私下許願，若奪冠便捐出獎金。最終如願登頂並實踐諾言，那份感同身受的喜悅，成為她職業生涯中最具意義的時刻。

最後，詹詠然也對年輕選手喊話，強調披上國家隊戰袍是「欲戴王冠，必承其重」，她與妹妹詹皓晴始終互相扶持，也期盼社會能以更理性、全面的視角看待運動員的專業與選擇。