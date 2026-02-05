快訊

超級盃／舊金山灣區利惠體育場開箱 珍寶蟹入菜、巨無霸漢堡搶鏡

中央社／ 舊金山4日專電
NFL第60屆超級盃由西雅圖海鷹與新英格蘭愛國者捉對廝殺。中央社
NFL第60屆超級盃由西雅圖海鷹與新英格蘭愛國者捉對廝殺。中央社

全美商業價值最高的單場體育賽事超級盃將在8日點燃戰火，主辦單位邀請部分媒體搶先開箱球場：為了一場比賽，NFL全新鋪設8萬平方英尺新草，當天餐點充滿舊金山灣區風味，珍寶蟹入菜外，重達1.6公斤的巨無霸漢堡十分搶鏡，單個要價180美元（約新台幣5700元）。

睽違10年，職業美式足球聯盟（NFL）年度冠軍賽超級盃（Super Bowl）再度回到舊金山灣區利惠體育場（Levi's Stadium）舉行，北加州大城市全境動員。

中央社今天受邀搶先開箱球場，西雅圖海鷹與新英格蘭愛國者兩隊四分衛巨幅看板最先映入眼簾，象徵巔峰對決即將登場。

●NFL不惜成本投入超級盃　流動廁所配備電視

全美商業價值最高的單場體育賽事超級盃8日將登場，8萬平方英尺草皮全面換新。中央社
全美商業價值最高的單場體育賽事超級盃8日將登場，8萬平方英尺草皮全面換新。中央社

球場內部已全面換裝。原屬於舊金山49人隊的在地色彩暫時退場，整座球場重新包裝，更換成NFL官方與第60屆超級盃的視覺。為了讓大批媒體和轉播單位進駐，場館旁臨時搭建起3層樓高的建築，主辦單位預估有6500名媒體人員報導賽事和周邊活動。

球場上的草皮更是大有學問。NFL球場總監巴帕斯（Nick Pappas）受訪表示，這批8萬平方英尺（約2248坪）的新草，早在2024年底，就已在2小時車程外的農場培育。最終以550捲巨型草皮運進球場內，約在一個月前鋪設完成，準備迎接賽事。

第60屆超級盃8日登場，NFL搭建3層樓建築（中）供媒體轉播。中央社
第60屆超級盃8日登場，NFL搭建3層樓建築（中）供媒體轉播。中央社

針對球場翻新與改裝的具體花費，中央社現場詢問NFL活動副總裁艾威爾（Nicki Ewell）。她表示不便透露數字，但強調「不惜成本」，盼能發揮文化影響力。

記者也發現，周圍的流動廁所內配備電視，顯見NFL將賽事規格推升至全新高度。

●漁人碼頭標誌「珍寶蟹」　48小時前新鮮送達球場

以舊金山季節性食材珍寶蟹製作的三明治將在第60屆超級盃賽事當天供應。中央社
以舊金山季節性食材珍寶蟹製作的三明治將在第60屆超級盃賽事當天供應。中央社

外界好奇的超級盃球場飲食，總舖師塞佛森（JonSeverson）告訴記者，主題為「灣區之最」（Best ofthe Bay），旨在將舊金山灣區最頂尖的食材與在地元素融入料理。

談到最滿意的菜色，他舉起3.5磅（約1.6公斤）重的巨無霸漢堡表示，這道慢燉料理採用在地藍紋乳酪與牛肉製作，分量夠4個人享用，希望球迷拿著這份餐點在場內走動時，能引起周圍觀眾驚呼。他私下透露，一個要價180美元。

塞佛森也特別提到舊金山代表性海鮮「珍寶蟹」。針對不同客群，團隊推出一般球迷排隊購買、鋪滿新鮮蟹肉的三明治，以及供應頂級包廂的整隻現做螃蟹料理，不僅向在地飲食傳統致敬，更要讓球迷透過舌尖，感受舊金山最道地的海洋風味。

值得一提的是，為體現舊金山灣區的文化多元性，包子與港式點心也將在超級盃亮相，為這場熱血的美式足球盛事注入亞洲元素。

第60屆超級盃球場將可見到重達近1.6公斤的巨無霸漢堡，採用加州起司和牛肉製作。中央社
第60屆超級盃球場將可見到重達近1.6公斤的巨無霸漢堡，採用加州起司和牛肉製作。中央社

NFL 超級盃 Nick
