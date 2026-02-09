快訊

北市迎最大民辦都更案！內湖42年海砂屋國宅大翻身 房價上看3倍跳

抓出自己的帥！GATSBY「造型系列」輕鬆打造專屬你的時尚髮型

文／ GATSBY提供

圖／GATSBY提供
圖／GATSBY提供

氣候變化總讓頭髮更容易扁塌、沒精神，或是因濕氣讓頭髮毛躁、難以整理；這個季節，改變整體氛圍就從髮型開始！近年「捲髮風潮」與「自然層次」強勢回歸，從「日系濕髮捲」的慵懶氣質、「歐美俐落捲」的立體線條，到「個性灑脫捲」的隨性帥氣，或是「自然有型的層次髮流」，只要在造型上稍作變化，就能營造截然不同的風格。現在就用GATSBY的「海鹽消光噴霧與造型慕絲系列」，抓出專屬於你的質感與時尚，迎接不一樣的自己。

直髮型男的造型救星！從「鹽系清爽」到「一日捲髮」都能自由切換
直髮太過扁塌厚重、呆板沒精神是許多男性的困擾，GATSBY的「海鹽消光噴霧」，就是為解決扁塌而生的蓬髮救星。添加海洋礦物成分，輕噴後即可打造自然蓬鬆的空氣感，讓頭髮在每個季節中依然充滿精神與層次。尤其是細軟髮的男性，可用海鹽噴霧來打造髮根支撐、維持空氣感，展現蓬鬆、乾淨俐落的「鹽系」魅力。

若直髮想進一步挑戰捲髮造型，「究.捲 慕絲」可以滿足想改變造型的好奇心，即使沒有真的燙捲，也能靠著抓捏的力道，自由創造捲度——從輕柔的「韓系空氣捲」到率性慵懶的「拉美捲」，都能一整天維持鮮明的捲髮造型，輕鬆展現有別於日常的個性風格。

（圖左）GATSBY海鹽消光噴霧（浮力蓬鬆）／（圖右）GATSBY究.捲 慕絲。 圖／GATSBY提供
（圖左）GATSBY海鹽消光噴霧（浮力蓬鬆）／（圖右）GATSBY究.捲 慕絲。 圖／GATSBY提供

捲髮不再失控結塊！「GATSBY 造型慕絲系列」—為每種捲度&髮質找到最完美的詮釋
針對已燙捲的潮男族群，GATSBY則推出專為捲髮造型的全方位「慕絲系列」，共有4種款式：「強黏造型慕絲」、「3D彈力豐盈慕絲」、「柔軟造型護髮慕絲」、「光感線條慕絲」，滿足不同髮質與風格需求。

想展現顯眼立體、線條鮮明的捲度，可以使用「強黏造型慕絲」——強力造型卻不厚重黏膩，泡沫細緻豐盈，適合所有髮質，輕鬆打造輪廓分明的捲髮造型；新登場的「3D彈力豐盈慕絲」專為細軟髮打造，能提升自然光澤與蓬鬆彈性，讓捲度輕盈卻充滿層次感，適合羊毛捲等犬系暖調風格；若偏好柔軟、不毛躁的捲度，可選擇「柔軟造型護髮慕絲」，讓捲度輕盈鬆軟，展現細緻質感；至於粗硬髮質，則推薦「光感線條慕絲」，它能打造微濕質感與鮮明髮絲線條，勾勒低調又性感的斯文魅力。

讓你不再被髮質與毛躁侷限，無論想追求自然慵懶的捲度、或光澤立體的造型線條，GATSBY都能成為潮男們的造型夥伴，陪你重新定義專屬的髮型風格。

GATSBY慕絲系列情境圖。由左而右分別為：「強黏造型慕絲」、「3D彈力豐盈慕絲」、「柔軟造型護髮慕絲」、「光感線條慕絲」。 圖／GATSBY提供
GATSBY慕絲系列情境圖。由左而右分別為：「強黏造型慕絲」、「3D彈力豐盈慕絲」、「柔軟造型護髮慕絲」、「光感線條慕絲」。 圖／GATSBY提供

抓出自己的帥！GATSBY「造型系列」輕鬆打造專屬你的時尚髮型

