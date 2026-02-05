快訊

身價8億人瑞閃婚…戶政、證人、看護超可惡？ 律師：想翻案「門檻極高」

坐擁財富仍無奈？馬斯克身價逾8千億美元竟嘆「錢買不到幸福」 網敲碗發錢

「豆腐媽媽」爆替身墜樓意外！家屬「17天沒見爸」 民視回應了

拳擊／跨性別者？奧運冠軍克莉芙自曝 賽前曾接受荷爾蒙治療

中央社／ 巴黎4日綜合外電報導
奧運拳擊冠軍克莉芙在接受法國媒體專訪時透露，她在2024年巴黎奧運前曾接受荷爾蒙治療以降低體內睪固酮濃度，但她重申自己並非「跨性別者」。 路透
奧運拳擊冠軍克莉芙在接受法國媒體專訪時透露，她在2024年巴黎奧運前曾接受荷爾蒙治療以降低體內睪固酮濃度，但她重申自己並非「跨性別者」。 路透

奧運拳擊冠軍克莉芙（Imane Khelif）在接受法國媒體專訪時透露，她在2024年巴黎奧運前曾接受荷爾蒙治療以降低體內睪固酮濃度，但她重申自己並非「跨性別者」。

26歲的阿爾及利亞選手克莉芙在巴黎奧運女子66公斤級賽事中奪得金牌，但她在賽會期間捲入了一場性別爭議。

克莉芙在法國體育日報「團隊報」（L'Equipe）今天刊出的專訪中說：「我有女性荷爾蒙。而且人們不知道的是，為了比賽，我接受了荷爾蒙治療來降低我的睪固酮濃度。」

克莉芙證實她擁有SRY基因，這個基因位於Y染色體上，是男性性徵的指標。

她說：「是的，而且這是天生的。」她補充說，她「身邊圍繞著醫生，有一位教授在監測我…為了在達卡（Dakar）舉行的巴黎奧運資格賽，我將我的睪固酮濃度降至零」。

與同樣在巴黎奧運另一量級奪金的台灣選手林郁婷一樣，克莉芙發現自己陷入性別爭議的核心，引來了包括美國總統川普和「哈利波特」作者J.K.羅琳（J.K.Rowling）在內的評論。

克莉芙說：「我尊重每個人，我也尊重川普。因為他是美國總統。但他不能扭曲事實。我不是跨性別女性，我是一個女孩。我從小被當作女孩撫養長大，我的村民們一直都認為我是個女孩。」

法新社報導，這位以參加2028年洛杉磯奧運為目標的拳擊手知道，她必須同意接受國際奧會（IOC）承認的「世界拳擊聯盟」（World Boxing）所規定的強制性性別檢測，並表示她已做好準備。

她說：「為了下屆奧運，如果我必須接受檢測，我會配合。我對此沒有任何問題。」

「我已經做過這個檢測了。我聯繫了世界拳擊聯盟，我寄給他們我的醫療紀錄、我的荷爾蒙檢測報告，所有東西。但我沒有收到任何回覆。我沒有躲藏，也沒有拒絕檢測。」

克莉芙表示，此事應由醫生和教授來「決定」，但她聲明：「我們都有不同的基因，不同的荷爾蒙濃度。我不是跨性別者。我的差異是天生的。這就是我。我沒有做任何事來改變天生自然的樣貌。這就是為什麼我無所畏懼。」

拳擊 J 林郁婷
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

棒球／從奧運銀牌變成新竹市副市長 林琨瀚讓三商虎迷印象深刻

捲入艾普斯坦醜聞 洛杉磯官員要求奧組委主席辭職

長壽5成與基因有關 飲食、運動佔4成

籃球／日本男籃總教練霍瓦斯卸任 八村壘爭議被指是導火線

相關新聞

拳擊／跨性別者？奧運冠軍克莉芙自曝 賽前曾接受荷爾蒙治療

奧運拳擊冠軍克莉芙（Imane Khelif）在接受法國媒體專訪時透露，她在2024年巴黎奧運前曾接受荷爾蒙治療以降低體...

超級盃／舊金山灣區利惠體育場開箱 珍寶蟹入菜、巨無霸漢堡搶鏡

全美商業價值最高的單場體育賽事超級盃將在8日點燃戰火，主辦單位邀請部分媒體搶先開箱球場：為了一場比賽，NFL全新鋪設8萬...

冬奧／米蘭冬奧7日凌晨開幕 林欣蓉、李宇翔擔任掌旗官

2026米蘭科爾蒂納冬季奧運會將於當地時間6日晚間8點（台灣時間7日凌晨3點）舉行開幕典禮。代表團今天公布掌旗官人選，女...

冰球／U18女子世錦賽摘銅 中華小將南北奔波不喊累

在南非舉行的U18女子冰球世錦賽第二級B組賽事於1日結束，中華隊摘銅。比賽期間，隊員們因水土不服腹瀉，但仍展現堅強鬥志，...

明年邀部長來！第3屆山城盃全國羽球賽登場 鍾東錦盼李洋參賽

第三屆山城盃全國羽球錦標賽今天起一連4天在苗栗巨蛋體育館舉辦，個人、團體組共有14個競賽組別，吸引全國各地逾1500名羽...

羽球／亞洲團體錦標賽賽 中華女隊不敵韓國分組第2晉8強

在中國青島舉行的亞洲羽球團體錦標賽，中華女團今天在預賽最終戰面對球后安洗瑩領軍的韓國，僅拿下1點女雙勝利，最終以1比4落...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。