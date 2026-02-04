桌球／馮翊新直落三卡達選手 亞洲盃桌球賽首戰奪勝

快訊

中央社／ 台北4日電
馮翊新。示意圖／大專體總提供
馮翊新。示意圖／大專體總提供

在中國海口舉行的亞洲盃桌球賽，我國好手馮翊新今天在分組賽亮相，首戰以11比4、11比4、11比9橫掃卡達選手阿布杜瓦哈，替這次賽事有了好的開始。

只有舉辦單打賽事的亞洲盃桌球賽第1階段預賽將32名選手分為8組，進行組內循環賽，取分組前兩名進入第2階段單淘汰賽。

來自桌球世家的馮翊新，去年曾在萊茵魯爾世大運幫助我國男團摘下金牌，目前世界排名55名的他，今天在亞洲盃首戰面對排名有段差距的卡達選手阿布杜瓦哈（Mohammed Abdulwahhab），首局一開始就打出宰制力，手握8比2遙遙領先，並順利以11比4先馳得點。

第2局馮翊新依舊維持強勢表現，就算被化解掉1個局點，仍以11比4取得聽牌優勢，沒想到馮翊新在關鍵第3局遭遇挑戰，甚至一度被追到9比9平手，所幸他頂住壓力，最後以一記漂亮反拍，再以11比9拿到比賽勝利，明天將與世界球王的中國名將王楚欽正面交鋒。

另外，多次代表我國征戰國際賽的廖振珽，今天在分組賽首戰強碰世界排名第5的日本好手張本智和，可惜僅奮戰不到22分鐘，就以2比11、5比11、9比11吞敗，明天將對上哈薩克好手肯日古洛夫（AidosKenzhigulov），尋求這次亞洲盃的首勝。

