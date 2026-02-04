快訊

封殺李貞秀？ 劉世芳：內政部未來不會提供調閱機密文件、個資

談和平統一言之過早…鄭麗文：兩岸隔絕逾百年 重新認識需要時間

聚餐突不適 行政院前發言人陳宗彥疑腦溢血急送醫…加護病房觀察中

聽新聞
0:00 / 0:00

射擊／手槍射擊亞錦賽 新星鄭晏晴個人摘銀、團體奪銅

中央社／ 台北4日電
鄭晏晴。 聯合報系資料照
鄭晏晴。 聯合報系資料照

在印度舉行的亞洲手槍步槍射擊錦標賽，台灣新星鄭晏晴今天在女子10公尺空氣手槍勇奪銀牌，並攜手隊友余艾玟劉恆妤進帳團體銅牌；另外，余艾玟則進帳個人銅牌。

年僅19歲的台灣射擊新星鄭晏晴，這次征戰亞錦賽就繳出亮眼成績，先在女子10公尺空氣手槍團體賽，聯手2名學姐余艾玟、劉恆妤拿到銅牌，接著將火燙手感延續到個人決賽，最後以235.4分勇奪銀牌，僅次於地主好手辛格（Esha Singh），而3屆奧運國手余艾玟則進帳銅牌。

鄭晏晴受到鄰居影響，高一開始對射擊產生興趣，主動詢問學校體育老師後，選擇加入林口高中射擊隊，而且練射擊不到2年時間情況下，在全中運首秀就登上頒獎台，甚至一舉入選培訓隊，潛力備受期待。

對於鄭晏晴快速展現對射擊天賦，教練郭孟熙日前接受中央社採訪時指出，或許與鄭晏晴的成長環境有關，從小跟著父母在市場擺攤賣雞肉的她，面對形形色色的客人，培育出更強心理素質，也提升在射擊場上應變能力，尤其平時協助家人擺攤時，動輒得站超過6個小時，也練就強大的下肢肌力。

余艾玟 劉恆妤 全中運
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

蔡母提告要求更正蔡學良自殺說 與當年連長調解失敗

國防部外槍響？北市男持空氣槍射擊 警到場查扣23顆BB彈...他下場曝了

射擊／亞洲飛靶錦標賽 陳貴鵬、林怡君混雙不定向摘銅

射擊／亞錦賽資格賽排第七 劉宛渝決賽歸零出發一舉奪金

相關新聞

桌球／馮翊新直落三卡達選手 亞洲盃桌球賽首戰奪勝

在中國海口舉行的亞洲盃桌球賽，我國好手馮翊新今天在分組賽亮相，首戰以11比4、11比4、11比9橫掃卡達選手阿布杜瓦哈，...

射擊／手槍射擊亞錦賽 新星鄭晏晴個人摘銀、團體奪銅

在印度舉行的亞洲手槍步槍射擊錦標賽，台灣新星鄭晏晴今天在女子10公尺空氣手槍勇奪銀牌，並攜手隊友余艾玟、劉恆妤進帳團體銅...

2026旅動東海岸全面進化 山海美景 × 運動體驗 × 低碳永續

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處（以下簡稱東管處）今天於台北華山町餐酒館舉辦「2026 旅動東海岸」全國記者會，宣佈...

冬奧／王楊嬌體育賽事創紀錄獎公布獎勵 破紀錄最高可獲100萬獎金

冬季奧林匹克運動會將於台灣時間7日凌晨開幕，今年我國參賽選手人數創新高，為38年來最大規模，並首度取得女子單人雪車及女子...

羽球／亞洲團體賽 中華女團首戰完封新加坡闖8強

在中國舉行的2026亞洲羽球團體錦標賽，台灣女團今天在單打好手邱品蒨、林湘緹領軍下，分組首戰繳出1局未失強勢表現，終場以...

冬奧／睽違20年重返阿爾卑斯山 滑雪傳奇重摔傷勢受矚

2026年義大利米蘭－柯蒂納冬季奧運會將於6日揭幕，這是睽違20年後，冬奧再度重返歐洲阿爾卑斯山區這個傳統舞台。主辦單位...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。