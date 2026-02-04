射擊／手槍射擊亞錦賽 新星鄭晏晴個人摘銀、團體奪銅

在印度舉行的亞洲手槍步槍射擊錦標賽，台灣新星鄭晏晴今天在女子10公尺空氣手槍勇奪銀牌，並攜手隊友余艾玟、劉恆妤進帳團體銅牌；另外，余艾玟則進帳個人銅牌。

年僅19歲的台灣射擊新星鄭晏晴，這次征戰亞錦賽就繳出亮眼成績，先在女子10公尺空氣手槍團體賽，聯手2名學姐余艾玟、劉恆妤拿到銅牌，接著將火燙手感延續到個人決賽，最後以235.4分勇奪銀牌，僅次於地主好手辛格（Esha Singh），而3屆奧運國手余艾玟則進帳銅牌。

鄭晏晴受到鄰居影響，高一開始對射擊產生興趣，主動詢問學校體育老師後，選擇加入林口高中射擊隊，而且練射擊不到2年時間情況下，在全中運首秀就登上頒獎台，甚至一舉入選培訓隊，潛力備受期待。

對於鄭晏晴快速展現對射擊天賦，教練郭孟熙日前接受中央社採訪時指出，或許與鄭晏晴的成長環境有關，從小跟著父母在市場擺攤賣雞肉的她，面對形形色色的客人，培育出更強心理素質，也提升在射擊場上應變能力，尤其平時協助家人擺攤時，動輒得站超過6個小時，也練就強大的下肢肌力。