2026旅動東海岸全面進化 山海美景 × 運動體驗 × 低碳永續

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處（以下簡稱東管處）今天於台北華山町餐酒館舉辦「2026 旅動東海岸」全國記者會，宣佈 2026 年賽事將以「全面進化」為核心，深度整合花東縱谷、長濱、瑞穗及豐濱等地方資源，串聯部落文化與低碳旅遊，邀請全台跑者與鐵人重返東海岸，感受「East of Taiwan」的運動度假魅力。

交通部觀光署副署長黃勢芳於記者會中表示，「東海岸『長濱雙浪金剛馬拉松』及『秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽』活動展現花東獨特山海景致，已成為具備國際知名度的觀光亮點。各賽事極具吸引力，熱門住宿甚至需一年前預訂，一位難求。東管處除了推廣運動舒壓，更以在地龍蝦美食為誘因，為跑者補充體力，成為活動一大特色。適逢農曆年前夕，觀光署呼籲民眾把握機會踴躍報名，一同感受東海岸獨一無二的運動魅力。」

台東縣政府觀光發展處卜敏正處長亦說：「台東縣政府與東管處共同推廣運動觀光，連續11年蟬聯全台第一，提供滿足身心的健康旅程。發展出包括馬拉松、泛舟鐵人三項、熱氣球等豐富的陸、海、空體驗。由於熱門賽事期間住房常供不應求，建議民眾提早訂房，體驗多元魅力。」

2026 年賽事首度結合「運動幣」折抵，將數位生活融入體育活動。東管處更聯手東區觀光圈等夥伴，一站式整合住宿、餐飲、文創與交通資源，不僅提升賽事便利性，更是帶動地方經濟，鼓勵選手「賽後留下來」，將單日競賽延伸為深度的東台灣美學之旅。

「長濱雙浪金剛馬拉松」與「秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽」今天12點同步全面開放線上報名。東管處熱情邀請所有熱愛運動與旅遊的朋友，把握早鳥優惠（現折 100 元，前 500 名再送專屬鞋袋等），2026 年與小D、大金剛及喔熊組長相約太平洋畔，寫下屬於自己的進化故事。