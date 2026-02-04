快訊

今年第二號颱風「西洋望」形成 最新路徑、對台影響機率曝光

才喊「感情不會斷」…陳怡君涉助理費案 綠廉政會決議停權2年半

2026旅動東海岸全面進化 山海美景 × 運動體驗 × 低碳永續

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
東海岸運動觀光記者會。圖／名衍行銷提供
東海岸運動觀光記者會。圖／名衍行銷提供

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處（以下簡稱東管處）今天於台北華山町餐酒館舉辦「2026 旅動東海岸」全國記者會，宣佈 2026 年賽事將以「全面進化」為核心，深度整合花東縱谷、長濱、瑞穗及豐濱等地方資源，串聯部落文化與低碳旅遊，邀請全台跑者與鐵人重返東海岸，感受「East of Taiwan」的運動度假魅力。

交通部觀光署副署長黃勢芳於記者會中表示，「東海岸『長濱雙浪金剛馬拉松』及『秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽』活動展現花東獨特山海景致，已成為具備國際知名度的觀光亮點。各賽事極具吸引力，熱門住宿甚至需一年前預訂，一位難求。東管處除了推廣運動舒壓，更以在地龍蝦美食為誘因，為跑者補充體力，成為活動一大特色。適逢農曆年前夕，觀光署呼籲民眾把握機會踴躍報名，一同感受東海岸獨一無二的運動魅力。」

台東縣政府觀光發展處卜敏正處長亦說：「台東縣政府與東管處共同推廣運動觀光，連續11年蟬聯全台第一，提供滿足身心的健康旅程。發展出包括馬拉松、泛舟鐵人三項、熱氣球等豐富的陸、海、空體驗。由於熱門賽事期間住房常供不應求，建議民眾提早訂房，體驗多元魅力。」

2026 年賽事首度結合「運動幣」折抵，將數位生活融入體育活動。東管處更聯手東區觀光圈等夥伴，一站式整合住宿、餐飲、文創與交通資源，不僅提升賽事便利性，更是帶動地方經濟，鼓勵選手「賽後留下來」，將單日競賽延伸為深度的東台灣美學之旅。

「長濱雙浪金剛馬拉松」與「秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽」今天12點同步全面開放線上報名。東管處熱情邀請所有熱愛運動與旅遊的朋友，把握早鳥優惠（現折 100 元，前 500 名再送專屬鞋袋等），2026 年與小D、大金剛及喔熊組長相約太平洋畔，寫下屬於自己的進化故事。

鐵人三項
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

史上最長寒假 全台遊樂園推冬日長假行銷

台中「借問站」高達16處落差？觀光署：未納入參山處、高公局的借問站

台灣吃到飽餐廳菜色豐富 吸引印度多元飲食習慣旅客

走進山城與茶鄉 新北推三峽、雙溪、坪林低碳遊程

相關新聞

2026旅動東海岸全面進化 山海美景 × 運動體驗 × 低碳永續

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處（以下簡稱東管處）今天於台北華山町餐酒館舉辦「2026 旅動東海岸」全國記者會，宣佈...

冬奧／王楊嬌體育賽事創紀錄獎公布獎勵 破紀錄最高可獲100萬獎金

冬季奧林匹克運動會將於台灣時間7日凌晨開幕，今年我國參賽選手人數創新高，為38年來最大規模，並首度取得女子單人雪車及女子...

羽球／亞洲團體賽 中華女團首戰完封新加坡闖8強

在中國舉行的2026亞洲羽球團體錦標賽，台灣女團今天在單打好手邱品蒨、林湘緹領軍下，分組首戰繳出1局未失強勢表現，終場以...

冬奧／睽違20年重返阿爾卑斯山 滑雪傳奇重摔傷勢受矚

2026年義大利米蘭－柯蒂納冬季奧運會將於6日揭幕，這是睽違20年後，冬奧再度重返歐洲阿爾卑斯山區這個傳統舞台。主辦單位...

網球／約克維奇仍是獎金王 有望挑戰史上首位2億男

今年澳網冠軍獎金提升到史上最多的415萬澳幣（約8390萬新台幣），再闖決賽的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djok...

網球／謝淑薇掉出世界前10 約克維奇重返第3位

澳網後的世界排名大洗牌，我國「一姊」謝淑薇沒能挑戰連3年打進女雙決賽後，女雙世界排名從第8下滑到12，今年首度掉出世界前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。