羽球／亞洲團體賽 中華女團首戰完封新加坡闖8強

中央社／ 台北4日電
邱品蒨。 新華社
邱品蒨。 新華社

在中國舉行的2026亞洲羽球團體錦標賽，中華女團今天在單打好手邱品蒨林湘緹領軍下，分組首戰繳出1局未失強勢表現，終場以5比0完封新加坡，確定晉級8強。

2026亞洲羽球團體錦標賽採男、女團分頭進行，小組賽分為4組，取分組前2名進入8強單淘汰賽。中華女團陣容囊括世界排名第14的邱品蒨、世界排名第20的林湘緹等好手，這次預賽與韓國、新加坡同組，尋求晉級機會。

中華女團今天首戰面對新加坡，首點派出「台灣一姐」邱品蒨打頭陣，面對排名有段差距的新加坡新星因西拉（Nur Insyirah Khan），邱品蒨展現宰制力，早早手握大幅度領先，終場僅花費38分鐘，就以2個21比12取勝。

在第2點女雙許尹鏸、林芝昀輕鬆以21比13、21比14奪勝情況下，負責把關第3點單打的林湘緹再接再厲，以21比11、21比10力退20歲新星李心儀，幫助中華女團提前鎖定勝利，與中華男團攜手在首戰旗開得勝。

不過，分組賽規定必須打滿5點，中華女團接下來依序派出女雙張淨惠、楊景惇及女單許玟琪，最後都以直落二獲勝，讓中 女團以1局未失之姿搶下勝利，確定與韓國一同挺進8強，並於明天爭取分組龍頭。

邱品蒨 林湘緹 羽球
