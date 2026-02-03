快訊

台南傳隨機砍人！養身館男持刀攻擊2路人 1人逃到派出所前還被猛刺

囂張吸毒仔…闖紅燈落跑還拔武士刀對峙警 竟是判刑17年通緝犯

財神爺來報喜！大樂透1.39億頭獎一人獨得 獎落「這縣市」

冬奧／睽違20年重返阿爾卑斯山 滑雪傳奇重摔傷勢受矚

中央社／ 米蘭3日綜合外電報導
41歲復出的范恩（Lindsey Vonn）。 歐新社
41歲復出的范恩（Lindsey Vonn）。 歐新社

2026年義大利米蘭－柯蒂納冬季奧運會將於6日揭幕，這是睽違20年後，冬奧再度重返歐洲阿爾卑斯山區這個傳統舞台。主辦單位同時祈願滑雪傳奇名將范恩能夠及時傷癒參賽。

法新社報導，本屆奧運將橫跨北義大利350公里遠，廣泛運用從世界知名滑雪勝地柯蒂納（Cortina）到米蘭（Milan）的現有場館，其他「賽事聚落」則分布阿爾卑斯山區（Alps）。

為奧運營造新場館引發的蚊子館問題備受詬病，主辦單位強調，避免新建設的做法呼應永續發展訴求，但也坦言此舉增加籌辦複雜度。

與此同時，由於這是美國總統川普再次當選後首屆奧運，勢必會受到全球局勢動盪影響。

美國移民暨海關執法局（Immigration and CustomsEnforcement）將以「顧問」性質派出轄下機構到義大利，引發主辦國民眾不滿。義大利則堅稱所有安全作為由其負責。

莫斯科於2022年北京冬奧落幕後入侵烏克蘭，國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）因而實施制裁。傳統奧運強國俄羅斯本屆冬奧只有13人以中立身分出賽。

明天就有賽事會登場，不過開幕典禮又兩天後才會在米蘭聖西羅球場（San Siro Stadium）隆重揭幕，美國歌手瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）、義大利男高音安德烈波伽利（Andrea Bocelli）將帶來演出。

美國副總統范斯（J.D. Vance）和國務卿盧比歐（Marco Rubio）預計將會出席。

賽事全面開展後，眾所矚目的焦點將是41歲復出的范恩（Lindsey Vonn）。她能否從1月30日在瑞士克蘭蒙丹納（Crans-Montana）世界盃賽事重摔之後及時恢復，將成為本屆奧運一大看點。

范恩於2024年進行右膝關節鈦合金置換手術，讓她得以在2019年退休之後於去年重返賽場。她摔倒後表示，這次傷及左膝。

范恩堅稱「我的奧運夢還沒有結束」，預計今天會發布最新狀況。

同樣備受矚目的還有男子冰球賽。這將是全球實力最堅強的北美職業冰球聯盟（NHL）美國、加拿大陣中球星們自從2014年以來首度參賽。

新任國際奧會主席柯芬特里（Kirsty Coventry）去年3月當選成為國際奧會首位女性主席，她首次主持奧運會同樣備受關注。

柯芬特里坦承，啟用距離遙遠的多個現有場館確實讓主辦工作更為複雜。

這位辛巴威籍主席表示：「我們一開始都想，噢，好吧，場地分散會比較永續。雖然確實如此，但這也大幅增加賽會執行複雜度。」

座落米蘭市郊聖朱里亞區（Santa Giulia）的主要冰球館因工程一再延誤，上個月才確定北美職業冰球聯盟球員能夠參賽。直到不到一個月前順利舉辦測試賽，相關疑慮終獲解除。

主辦單位1月31日坦言，聖吉利亞場館部分設施仍未完工，但強調所有表定比賽都會如期進行。

米蘭－柯蒂納奧運會預估總預算為52億歐元（約60億美元），其中35億歐元將用於基礎建設，17億歐元用於主辦賽事。

冰球 冬奧 米蘭 義大利

延伸閱讀

台灣遊客北海道滑雪迷路引日本人公憤 他指2件事別犯錯 甚至恐丟性命

上一屆經典賽義大利完美示範過 中華隊這次帶16投是必要的！

2萬箱流全台！芥花油假冒高檔義大利橄欖油牟利 黑心商交保畫面曝

奧運／美國選手獲金援 不論成績每人享631萬元保障

相關新聞

網球／約克維奇仍是獎金王 有望挑戰史上首位2億男

今年澳網冠軍獎金提升到史上最多的415萬澳幣（約8390萬新台幣），再闖決賽的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djok...

冬奧／睽違20年重返阿爾卑斯山 滑雪傳奇重摔傷勢受矚

2026年義大利米蘭－柯蒂納冬季奧運會將於6日揭幕，這是睽違20年後，冬奧再度重返歐洲阿爾卑斯山區這個傳統舞台。主辦單位...

網球／謝淑薇掉出世界前10 約克維奇重返第3位

澳網後的世界排名大洗牌，我國「一姊」謝淑薇沒能挑戰連3年打進女雙決賽後，女雙世界排名從第8下滑到12，今年首度掉出世界前...

發球砸中妹子！日排男神西田有志「神級魚躍」土下座道歉 網笑瘋：超絲滑

日本排球SV聯賽（SV.LEAGUE）全明星賽於1日盛大登場，集結各隊人氣球星展開技術對決。然而，全場最熱話題不是場上的精采扣殺，而是日本男排靈魂人物、人氣男神西田有志的一記「魚躍滑行土下座」！事件發

羽球／李龍大率韓國YONEX羽球隊訪台 與土銀球團交流

由奧運羽球混雙金牌得主李龍大領軍的韓國YONEX羽球隊，今天首度造訪台灣，和土地銀行羽球隊進行為期10天交流訓練。土銀教...

北台灣風雨試煉場 SUPERACE超級馬拉松新北淡蘭站最硬的一戰

首度移師北台灣舉行的SUPERACE超級馬拉松多日賽─新北淡蘭站，歷經三天、總距離100公里的極限考驗，於上周末正式畫下...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。