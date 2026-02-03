快訊

「祢回來了嗎？」袁惟仁離世 陸元琪吐心聲：什麼因果讓我們走成這樣

李貞秀稱放棄陸籍被拒 內政部再函文立院：遭拒絕受理應有佐證證明

黃鐙輝賣1千初台積電買房被笑傻？施昇輝舉例力挺：完成心願才是目的

網球／約克維奇仍是獎金王 有望挑戰史上首位2億男

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）雖錯過生涯第25座金盃，但史上獎金榜仍高居首位。 新華社
塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）雖錯過生涯第25座金盃，但史上獎金榜仍高居首位。 新華社

今年澳網冠軍獎金提升到史上最多的415萬澳幣（約8390萬新台幣），再闖決賽的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）雖錯過生涯第25座金盃，但史上獎金榜仍高居首位，且已突破1.9億美元，有機會成為史上第一位「2億男」。

外媒統計目前網壇獎金榜前10名，只有2位女將上榜，目前白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）以4680萬美元排名第10，生涯握有23座大滿貫女單金盃的美國名將小威廉絲（Serena Williams）以9480萬美元排名第4。

包辦近9座大滿貫男單金盃的新生代「絕代雙驕」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）和義大利好手辛納（Jannik Sinner）也躋身獎金榜前10，辛納以5810萬美元排第8，西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯在今年澳網獎金加持後來到6280萬美元，排在第6位。

2021年美網男單奪冠的俄羅斯前球王梅德維夫（Daniil Medvedev）以4920萬美元排名第9，2屆年終賽冠軍澤瑞夫（Alexander Zverev）以5930萬美元排名第7，「英國希望」墨瑞以（Andy Murray）6470萬美元排在第5。

獎金榜前三名仍由「三巨頭」包辦，三人也是唯三獎金破億的網球員。生涯握有103座巡迴賽冠軍的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），總獎金1.3億美元排名第3，2024年退役的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）以1.34億美元排名第2。

「三巨頭」唯一現役的約克維奇，今年澳網再闖決賽也締造賽史最多勝紀錄，雖無緣生涯第25座大滿貫，仍收穫215萬澳幣亞軍獎金，生涯累積獎金達到1.92億，本季就有機會挑戰史無前例的2億美元大關。

澳網 小威廉絲 羅斯 約克維奇

延伸閱讀

網球／謝淑薇掉出世界前10 約克維奇重返第3位

澳網／全滿貫紀念！阿爾卡拉斯袋鼠刺上身

澳網／約克維奇錯過25冠 亞軍致詞點名納達爾「看到你很怪」

澳網／輸一贏三逆轉約克維奇 阿爾卡拉斯寫最年輕「全滿貫」紀錄

相關新聞

網球／謝淑薇掉出世界前10 約克維奇重返第3位

澳網後的世界排名大洗牌，我國「一姊」謝淑薇沒能挑戰連3年打進女雙決賽後，女雙世界排名從第8下滑到12，今年首度掉出世界前...

發球砸中妹子！日排男神西田有志「神級魚躍」土下座道歉 網笑瘋：超絲滑

日本排球SV聯賽（SV.LEAGUE）全明星賽於1日盛大登場，集結各隊人氣球星展開技術對決。然而，全場最熱話題不是場上的精采扣殺，而是日本男排靈魂人物、人氣男神西田有志的一記「魚躍滑行土下座」！事件發

網球／約克維奇仍是獎金王 有望挑戰史上首位2億男

今年澳網冠軍獎金提升到史上最多的415萬澳幣（約8390萬新台幣），再闖決賽的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djok...

羽球／李龍大率韓國YONEX羽球隊訪台 與土銀球團交流

由奧運羽球混雙金牌得主李龍大領軍的韓國YONEX羽球隊，今天首度造訪台灣，和土地銀行羽球隊進行為期10天交流訓練。土銀教...

北台灣風雨試煉場 SUPERACE超級馬拉松新北淡蘭站最硬的一戰

首度移師北台灣舉行的SUPERACE超級馬拉松多日賽─新北淡蘭站，歷經三天、總距離100公里的極限考驗，於上周末正式畫下...

羽球／亞洲團體賽 林俊易領軍男團拚站頒獎台

2026亞洲羽球團體錦標賽將於明天在中國青島開打，中華男團由「左手重砲」林俊易領軍，王齊麟/邱相榤也將獻出新賽季首秀，力...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。