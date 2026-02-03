網球／約克維奇仍是獎金王 有望挑戰史上首位2億男

今年澳網冠軍獎金提升到史上最多的415萬澳幣（約8390萬新台幣），再闖決賽的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）雖錯過生涯第25座金盃，但史上獎金榜仍高居首位，且已突破1.9億美元，有機會成為史上第一位「2億男」。

外媒統計目前網壇獎金榜前10名，只有2位女將上榜，目前白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）以4680萬美元排名第10，生涯握有23座大滿貫女單金盃的美國名將小威廉絲（Serena Williams）以9480萬美元排名第4。

包辦近9座大滿貫男單金盃的新生代「絕代雙驕」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）和義大利好手辛納（Jannik Sinner）也躋身獎金榜前10，辛納以5810萬美元排第8，西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯在今年澳網獎金加持後來到6280萬美元，排在第6位。

2021年美網男單奪冠的俄羅斯前球王梅德維夫（Daniil Medvedev）以4920萬美元排名第9，2屆年終賽冠軍澤瑞夫（Alexander Zverev）以5930萬美元排名第7，「英國希望」墨瑞以（Andy Murray）6470萬美元排在第5。

獎金榜前三名仍由「三巨頭」包辦，三人也是唯三獎金破億的網球員。生涯握有103座巡迴賽冠軍的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），總獎金1.3億美元排名第3，2024年退役的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）以1.34億美元排名第2。

「三巨頭」唯一現役的約克維奇，今年澳網再闖決賽也締造賽史最多勝紀錄，雖無緣生涯第25座大滿貫，仍收穫215萬澳幣亞軍獎金，生涯累積獎金達到1.92億，本季就有機會挑戰史無前例的2億美元大關。