發球砸中妹子！日排男神西田有志「神級魚躍」土下座道歉 網笑瘋：超絲滑

聯合新聞網／ 綜合報導
日本男排球星西田有志於1日SV聯賽上發球暴投擊中女性工作人員，迅速魚躍滑行接土下座向對方道歉，影片隨即在網上瘋傳。圖／截自Worldwide Sports News YouTube影片
日本男排球星西田有志於1日SV聯賽上發球暴投擊中女性工作人員，迅速魚躍滑行接土下座向對方道歉，影片隨即在網上瘋傳。圖／截自Worldwide Sports News YouTube影片

日本排球SV聯賽（SV.LEAGUE）全明星賽於1日盛大登場，集結各隊人氣球星展開技術對決。然而，全場最熱話題不是場上的精采扣殺，而是日本男排靈魂人物、人氣男神西田有志的一記「魚躍滑行土下座」！事件發生後多角度影片在社群平台X（原Twitter）迅速瘋傳，迅速又流暢的滑跪道歉被網友譽為「今年最有誠意道歉」，笑指他「在家沒少跪」。

當天西田有志參加的是「發球打靶」挑戰，沒想到他一記強力發球直接大偏航，不偏不倚砸中場邊一名正在撿球的女性工作人員，現場驚呼聲四起。

意識到闖禍的西田反應極快，他隨即衝向工作人員，但就在接近對方時，竟使出排球場上專業救球的「魚躍滑行」動作，整個人貼地滑溜地滑向該工作人員面前，接著順勢起身切換成標準「土下座」姿勢，雙膝跪地、雙手貼地深深致歉。這套行雲流水、堪稱「前列腺煞車」的謝罪術，逗得該名工作人員與現場球迷哄堂大笑。

影片轉載至各大社群平台後，引發大批網友留言調侃「超級好笑，新的道歉方式哈哈哈，怎麼可以滑這麼順」、「看得出來很熟練，可能平常很常對老婆表演」、「正在前往道歉的路上太好笑了」、「超絲滑我要笑死是平常都這樣跟老婆道歉嗎」、「神級道歉姿態」、「這已經超越土下座」、「第一次看到魚躍接磕頭這麼順暢，根本藝術」。

現年26歲的西田有志，目前效力於大阪 BLUTEON（原大阪鋼豹），是日本男排不可或缺的王牌副攻手（Opposite）。他以驚人的彈跳力與剛猛的左手扣殺聞名，曾代表日本出征東京奧運與巴黎奧運。

除了球場實力驚人，西田的感情生活也讓眾多球迷稱羨。他在2022年驚喜宣佈與日本女排前隊長、同樣擁有超高人氣的古賀紗理那結婚。這對「排球界金童玉女」婚後依然在球場各自努力，古賀紗理那已於2024年巴黎奧運後正式引退回歸家庭，兩人也在2025年底迎來第一個寶寶。

