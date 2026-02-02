羽球／李龍大率韓國YONEX羽球隊訪台 與土銀球團交流

由奧運羽球混雙金牌得主李龍大領軍的韓國YONEX羽球隊，今天首度造訪台灣，和土地銀行羽球隊進行為期10天交流訓練。土銀教練李松遠說，這次交流可讓雙方學習，是很好的經驗。

現年37歲的李龍大是韓國知名羽球明星，曾拿過2008北京奧運羽球混雙金牌、2012年倫敦奧運男雙銅牌；2016年曾宣布退役，但隔年又復出，還與搭檔金基正在2020年拿下超級500的馬來西亞大師賽冠軍。

韓國YONEX羽球隊在2012年1月接手並重建了江南區政府羽球隊，重建後的第1年便在韓國企業聯合會會長盃中奪冠，此後更在許多賽事中屢獲佳績。

李松遠在接受中央社記者訪問時表示，之前韓國仁川機場羽球隊也曾來過土銀交流，但他們是女子隊比較強，而這次韓國YONEX隊是男子隊比較強，很期待這次交流。

李松遠指出，韓國在亞洲一直是羽球強國，「這次來台交流，對土銀羽球隊來說是很好的收穫，對彼此來說也可以互相學習技術和觀念，尤其體能訓練上，更可以感受到兩邊的不同」。

全民羽球發展協會會長吳宜倫在去年9月率隊前往韓國高陽參加例行性交流賽，因此和李龍大有了聯繫，進而促成這次雙方的交流訓練。

土銀當家球星、男子雙打好手王齊麟，因為前往中國青島參加亞洲羽球團體錦標賽，預計要等到2月8日返國後，才會投入這次交流訓練，和李龍大相見歡。