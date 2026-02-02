澳網／全滿貫紀念！阿爾卡拉斯袋鼠刺上身

現任西班牙世界球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）昨天四盤逆轉「墨爾本之王」約克維奇（Novak Djokovic），生涯首度打進澳網決賽就高捧金盃，不但成為第2位奪冠的西班牙男將，更締造最年輕完全「全滿貫」紀錄，今天換上黑色勁裝和冠軍盃合影的他透露，打算把隻袋鼠刺上身，紀念個人第一座澳網冠軍。

「我早就知道會是隻袋鼠，只是不知道要刺哪裡。」22歲的阿爾卡拉斯笑說，新刺青應該會落在腳上，但是左小腿或右小腿還沒決定。

據澳洲媒體報導，昨天阿爾卡拉斯奪冠後，和家人一起在飯店享受冠軍時刻，一行人點了披薩、啤酒和香檳慶祝；經過一晚，今天進行冠軍拍攝的阿爾卡拉斯說：「我還是不敢置信我做到了。」

「這對我來說是美夢成真，全滿貫，我很享受這樣的不可置信時刻，我不會忘記得到的支持和愛。」阿爾卡拉斯說。

決賽面對的是握有澳網10冠的約克維奇，阿爾卡拉斯承認「我討厭輸」，獲勝時的心境千迴百轉，「在最後一分錢，很多事情浮到我心上，老實說。我超級緊張，幾乎要發抖了，所以當我看到球出界，我想說『好的，我做到了』。」

以22歲年紀就完成全滿貫，阿爾卡拉斯提到，網球的迷人之處是比賽一周一周的來，但這也是不好一面，「當你結束一場比賽，就要開始為下一場比賽做準備。我今年學習到的是感謝和享受正在經歷的每一秒，不只是捧起獎盃，比賽也是，打球，不管勝場或敗場，享受並感謝正在過的時刻。」

成為最年輕的7座大滿貫得主，阿爾卡拉斯也說，從約克維奇身上得到很多啟發，「希望我38歲還能保持那麼好的狀態，和年輕選手競爭、挑戰他們，打進大滿貫的決賽。」