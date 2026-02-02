快訊

捧紅S.H.E…恩人袁惟仁病逝 Ella聞訊崩潰痛哭

把握好天氣！明起回溫轉乾 這日北東再變濕冷「局部低溫10度以下」

台股持續重挫 記憶體股現史詩級崩跌…原來是這原因

澳網／全滿貫紀念！阿爾卡拉斯袋鼠刺上身

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

現任西班牙世界球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）昨天四盤逆轉「墨爾本之王」約克維奇（Novak Djokovic），生涯首度打進澳網決賽就高捧金盃，不但成為第2位奪冠的西班牙男將，更締造最年輕完全「全滿貫」紀錄，今天換上黑色勁裝和冠軍盃合影的他透露，打算把隻袋鼠刺上身，紀念個人第一座澳網冠軍。

「我早就知道會是隻袋鼠，只是不知道要刺哪裡。」22歲的阿爾卡拉斯笑說，新刺青應該會落在腳上，但是左小腿或右小腿還沒決定。

據澳洲媒體報導，昨天阿爾卡拉斯奪冠後，和家人一起在飯店享受冠軍時刻，一行人點了披薩、啤酒和香檳慶祝；經過一晚，今天進行冠軍拍攝的阿爾卡拉斯說：「我還是不敢置信我做到了。」

「這對我來說是美夢成真，全滿貫，我很享受這樣的不可置信時刻，我不會忘記得到的支持和愛。」阿爾卡拉斯說。

決賽面對的是握有澳網10冠的約克維奇，阿爾卡拉斯承認「我討厭輸」，獲勝時的心境千迴百轉，「在最後一分錢，很多事情浮到我心上，老實說。我超級緊張，幾乎要發抖了，所以當我看到球出界，我想說『好的，我做到了』。」

以22歲年紀就完成全滿貫，阿爾卡拉斯提到，網球的迷人之處是比賽一周一周的來，但這也是不好一面，「當你結束一場比賽，就要開始為下一場比賽做準備。我今年學習到的是感謝和享受正在經歷的每一秒，不只是捧起獎盃，比賽也是，打球，不管勝場或敗場，享受並感謝正在過的時刻。」

成為最年輕的7座大滿貫得主，阿爾卡拉斯也說，從約克維奇身上得到很多啟發，「希望我38歲還能保持那麼好的狀態，和年輕選手競爭、挑戰他們，打進大滿貫的決賽。」

阿爾卡拉斯 澳網 約克維奇

延伸閱讀

澳網／22歲寫最年輕「全滿貫」紀錄 阿爾卡拉斯大滿貫7冠也是新猷

澳網／約克維奇錯過25冠 亞軍致詞點名納達爾「看到你很怪」

澳網／輸一贏三逆轉約克維奇 阿爾卡拉斯寫最年輕「全滿貫」紀錄

澳網／誰奪冠都將書寫歷史！約克維奇透露阿爾卡拉斯「道歉」

相關新聞

澳網／全滿貫紀念！阿爾卡拉斯袋鼠刺上身

現任西班牙世界球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）昨天四盤逆轉「墨爾本之王」約克維奇（Novak D...

北台灣風雨試煉場 SUPERACE超級馬拉松新北淡蘭站最硬的一戰

首度移師北台灣舉行的SUPERACE超級馬拉松多日賽─新北淡蘭站，歷經三天、總距離100公里的極限考驗，於上周末正式畫下...

羽球／亞洲團體賽 林俊易領軍男團拚站頒獎台

2026亞洲羽球團體錦標賽將於明天在中國青島開打，中華男團由「左手重砲」林俊易領軍，王齊麟/邱相榤也將獻出新賽季首秀，力...

柔道／楊勇緯備戰巴黎柔道大滿貫賽 分析一人有望奪冠

台灣「柔道男神」楊勇緯今天將出發前往法國，備戰2月7、8日舉行的巴黎柔道大滿貫賽；教練劉文等透露，過去1個月做了很多訓練...

網球／恭喜！挪威球星女兒出生 甜喊「最棒的感覺」

挪威球星魯德（Casper Ruud）今年澳網透露即將成為爸爸的好消息，今天更在社群上宣布和太太加里加妮（Maria G...

足球／南韓女足控待遇有別 足協稱協商中盼備戰亞洲盃

南韓女足先前控訴協會訓練待遇遠遜於男足，揚言若未獲改善將拒絕參加下個月在澳洲舉行的女子亞洲盃。南韓足壇高層今天表示正與球...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。