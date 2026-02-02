北台灣風雨試煉場 SUPERACE超級馬拉松新北淡蘭站最硬的一戰

首度移師北台灣舉行的SUPERACE超級馬拉松多日賽─新北淡蘭站，歷經三天、總距離100公里的極限考驗，於上周末正式畫下句點。這不僅是一場賽事的完成，更是一段關於意志、自然與自我對話的深刻旅程。

賽事期間正逢鋒面來襲，參賽者完整體驗了台灣北部氣候瞬息萬變的特性。高濕度、強風、降雨接連報到。在天候不穩的挑戰下，加上全程近5600公尺的總爬升與連續陡峭地形，使新北淡蘭站一舉成為SUPERACE歷屆站點中公認難度最高的一站。然而，也正因如此，這場賽事為所有選手留下了最深刻、最難以複製的回憶。

賽事首日自瑞芳高工起跑，來自世界各地、近70位冒險者齊聚一堂，踏上這條最能代表台灣自然地貌與人文歷史交融的淡蘭古道。首日天氣相對穩定，選手在攀升半屏山後，得以遠眺東北角壯闊海岸線；然而，隨後迎來的岩壁攀爬與稜線強風，迅速替賽事拉高難度，也為接下來的三天定下基調。

第二日迎來全站最關鍵的50公里長征。單日爬升突破3000公尺，加上鋒面帶來的降雨，使原本就技術性極高的賽道變得泥濘濕滑，對體能、技術與心理皆形成全面考驗。大自然毫不留情地展現力量，也讓選手們再次理解多日賽真正的意義─不是對抗環境，而是學會在其中前行。

儘管條件嚴峻，選手們仍展現驚人的韌性與實力。男子菁英組由台灣選手林聖璋以三日總成績17小時9分53秒勇奪總排名第一，成功將冠軍榮耀留在台灣；而男子三日輕裝組冠軍章宏瑞，則在初次挑戰越野超馬多日賽的情況下，以總成績18小時奪冠，展現新世代台灣越野跑者的潛力與爆發力，也讓人更加期待這些越野新星們未來在國內外賽事中的表現。

本屆賽事另一項亮點，來自女性選手的亮眼表現。三日個人組別中，台灣共有8位女性選手參賽，完賽率高達近90%，在整體完賽率不到七成的高難度賽事中格外難能可貴。其中，藝人宋城希也以穩定而堅定的節奏完成挑戰，並榮獲女子三日輕裝組第三名。所有女選手女力爆發的優異表現，共同展現巾幗不讓鬚眉的氣魄。

SUPERACE新北淡蘭站的順利完成，有賴眾多夥伴的全力支持。特別感謝飛跑、UP Sports、Amazfit、AKIWEI、酷椰嶼、Life4D等企業夥伴，共同為選手打造更完善的賽事體驗；也感謝屏東科技大學志工團隊的專業與溫暖付出，以及新北市瑞芳區、貢寮區在地政府單位、瑞芳高工 等機構的指導與協助。