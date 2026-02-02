羽球／亞洲團體賽 林俊易領軍男團拚站頒獎台

2026亞洲羽球團體錦標賽將於明天在中國青島開打，中華男團由「左手重砲」林俊易領軍，王齊麟/邱相榤也將獻出新賽季首秀，力拚闖進4強站上頒獎台。

亞洲羽球團體錦標賽採男團、女團分開進行，預賽共分為4組，每組取前2名晉級8強的單淘汰賽。

中華男團共派出男單林俊易、李佳豪、王子維、戚又仁，男雙有李哲輝/楊博軒、邱相榤/王齊麟、李芳任/李芳至，預賽和韓國、香港同組。

林俊易在接受中央社訪問時表示，目前身體狀況調整得還不錯，畢竟是團體賽，還是希望可以把自己的部分打好，進而才能幫助球隊拿下獎牌。

王齊麟因為搭檔邱相榤的膝傷持續治療，一直等到本週才展開2026年賽季首戰。他表示：「這一個月也沒有閒下來，依舊照常訓練，不過實際狀況還是得上場打了才知道。」

總教練劉佳城強調：「這次3組男雙都在世界排名前25名，相當具有競爭力；而且他們彼此間也要為了名古屋亞運代表名單而進行良性競爭。」

至於中華女團，推出女單邱品蒨、林湘緹、宋碩芸、許玟琪，女雙林芝昀/許尹鏸、張淨惠/楊景惇、許雅晴/宋祐媗等人，預賽和韓國、新加坡同組。

亞洲羽球團體錦標賽每2年舉辦1次，2024年中華男、女團都止步8強。