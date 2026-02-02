柔道／楊勇緯備戰巴黎柔道大滿貫賽 分析一人有望奪冠

快訊

中央社／ 台北2日電
柔道好手楊勇緯。
台灣「柔道男神」楊勇緯今天將出發前往法國，備戰2月7、8日舉行的巴黎柔道大滿貫賽；教練劉文等透露，過去1個月做了很多訓練，希望能在新賽季首戰拿下好成績。

世界柔道總會（IJF）所主辦的巴黎柔道大滿貫賽，將於2月7日、8日登場，總計有82個國家、逾500名選手參賽。

台灣代表隊共派出林真豪、劉子芸、袁姵君、楊勇緯、林崇佑、廖宇蓉、許王淑卉、張齡方、陳鵬宇、戴友銘10人參賽。

其中，楊勇緯將於2月7日的男子60公斤級登場，根據IJF官網，他目前在此量級的世界排名第8，仍舊是本場賽事奪牌重點選手。

劉文等在接受中央社記者訪問時表示，這段時間也做了蠻多訓練，特別是加強攻擊的節奏與積極度，畢竟現在計分方式改變後，選手也得有所因應。

劉文等透露，比完巴黎柔道大滿貫賽後就會回台灣休息、過農曆年，「不過，也不會休太多天，畢竟今年是亞運年，還有很多挑戰等著我們。」

總會官網也對這場大賽做出分析，其中在男子60公斤級特別提到這次頭號種子、世界排名第2的巴西好手奧古斯托（Michel Augusto），認為近況甚佳的他，很有機會問鼎冠軍。

楊勇緯 林真豪 亞運

