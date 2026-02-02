網球／恭喜！挪威球星女兒出生 甜喊「最棒的感覺」

挪威球星魯德（Casper Ruud）今年澳網透露即將成為爸爸的好消息，今天更在社群上宣布和太太加里加妮（Maria Galligani）的第一個女兒出生，母女均安。

目前世界排名13的魯德，世界排名最高曾排到第2位。今天他發出一張寶寶小手握著自己手指的照片，歡迎女兒1月30日來到世界上，並註解了「最棒的感覺」，再加上愛心圖示，簡單文字就傳達滿滿幸福感。

魯德也在IG上報喜，他寫下：「謝謝大家這幾周傳來的美好訊息，瑪莉亞和寶寶都很好。」

累積14座ATP巡迴賽冠軍的魯德，上月就曾分享即將當爸的心情，他透露非常興奮，和太太已經期待了半年，「時間飛逝，我們即將展開人生新篇章。」他坦言女兒的報到會讓個人的職業網球生涯有不同的方式，但也十分期待和家庭成員有更緊密的連結和互動。

「我很期待，希望能成為很好的家長，儘管這樣的生活需要投入大量時間，大量精力和旅行等等，我仍會盡可能多陪伴女兒，離開球場的時間，我會帶著女兒到我想去的地方。」魯德受訪時說。

今年澳網魯德還提到，隨時準備退賽陪老婆待產，最終他打進第四輪敗給美國好手謝爾頓（Ben Shelton）。