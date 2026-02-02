ICE、2028奧組委主席致冬奧失焦 國際奧會主席遺憾

國際奧林匹克委員會主席柯芬特里今天表示，美國移民暨海關執法局人員進駐，以及洛杉磯奧運組委會主席捲入已故性犯罪富豪艾普斯坦檔案，導致冬季奧運失焦，都讓她「遺憾」。

法新社報導，美國大使館日前宣布，美國移民暨海關執法局（Immigration and Customs Enforcement,ICE）將派遣執法人員參加米蘭-柯蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運維安工作，即便華府駐羅馬大使表示，其角色僅屬「顧問性質」，仍引發義大利民眾不滿。

2028年洛杉磯夏季奧運組委會主席華瑟曼（CaseyWasserman）則因出現在新一批艾普斯坦（JeffreyEpstein）檔案中，於昨天公開致歉。

國際奧林匹克委員會（International OlympicCommittee）主席柯芬特里（Kirsty Coventry）在冬奧6日開幕前的記者會中說：「我認為任何導致賽會失焦的事都令人遺憾，對吧？我們從多年經驗了解到，臨奧運前總有某些事會成為焦點，不論是社會議題，或茲卡病毒、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，總有某些事浮上檯面。」

「但讓我保持信念的是，當開幕典禮舉行、運動員開始競賽時，轉瞬之間世界將再度感受到奧運的魔力和精神。」

美國駐義大使費爾蒂塔（Tilman J. Fertitta）1月28日指出，移民暨海關執法局國土安全調查處（HomelandSecurity Investigations）不會執行巡邏任務，僅擔任「顧問」角色。

移民暨海關執法局和美國海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）執法人員曾在美國多個城市執行任務，引發大規模抗議，近日明尼阿波利斯（Minneapolis）兩名示威者遭到槍擊致死，更激起廣泛譴責。

華瑟曼則因與艾普斯坦繫獄前女友麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）2003年的曖昧電郵曝光，昨天發布致歉聲明。

柯芬特里表示，她沒有因此事與華瑟曼聯繫。