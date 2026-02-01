快訊

澳網／輸一贏三逆轉約克維奇 阿爾卡拉斯寫最年輕「全滿貫」紀錄

明天北東感受濕冷「低溫僅13度」 周末另波冷空氣來襲

壘球／中華壘協理事長交接 李建成上任目標明確：拚亞運金牌

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
中華壘協理事長交接。圖／中華壘協提供
中華壘協理事長交接。圖／中華壘協提供

中華民國壘球協會今天（1日）舉行第15屆理事長交接典禮，由長期深耕公益、以兆基屋管董事長李建成從前理事長羅俞欣手中接棒，目標將壘球在台灣打下穩固的地基，再讓這座房子矗立在世界的舞台上。

過去18年來，中華民國壘球協會在歷任理事長潘一全、陳任邦及羅俞欣的帶領下， 中華女壘隊在國際賽場上屢創佳績，包括亞運會奪得2銀2銅，以及世界運動會摘下銅牌、銀牌的輝煌戰果，這些成就的背後，企業女子壘球聯賽（企聯）的成立是關鍵推動力之一。

而企聯的構想始於2014年仁川亞運後，由時任中華奧會主席林鴻道先生與時任壘協理事長的陳任邦先生共同推動。在各方的努力之下，企業女子壘球聯賽於在2016年正式開打，是推動台灣女壘發展的重要里程碑。

今天的交接典禮上貴賓雲集，共同見證台灣壘球運動承先啟後的時刻。新任理事長李建成感謝前輩們的信任與期待，並強調將秉持企業治理的核心價值透明、誠信、永續來經營協會。他認為壘球不僅是一項運動，更是一種凝聚人心的力量，能讓不同世代、不同背景的人共同揮灑汗水、分享喜悅。

李建成長期深耕公益，並在2022年由兆基屋管冠名成立「兆基穿山甲」女壘隊，球隊從最初的聯賽中後段班，靠著團隊的努力與堅持，最終在2024年拿下了企業聯賽總冠軍。李建成分享，這段不怕挫折、在逆境中找到突破的歷程，正是他接任理事長時的心情寫照。

對於中華壘協的日後規劃，李建成也有明確的藍圖，他表示，未來的路不會輕鬆，但目標清晰，具體內容包括在2026年名古屋亞運爭金，以及力拚2028 年洛杉磯奧運參賽。

李建成提到，體育的推廣是教育與文化的一部分，未來將努力讓壘球協會成為公益的推手，讓更多年輕人與基層社區受惠。

壘協表示，這次交接典禮不僅是職務的傳承，更是壘球精神的延續。相信在李建成理事長卓越的企業管理經驗與對體育的熱情帶領下，台灣壘球將迎來嶄新的篇章，持續在國際賽場上為國爭光。

中華壘協理事長交接典禮。圖／中華壘協提供
中華壘協理事長交接典禮。圖／中華壘協提供

