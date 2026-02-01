路跑／陳庭妮也參賽！ASICS RUN首推女子組成嬌點

ASICS RUN 2026路跑賽今天在溪頭自然教育園區圓滿落幕，賽事以經典接力賽制為核心，在森林環繞的自然場域中，感受跑步樂趣。今年為鼓勵女生投入運動，首次推出女子組，品牌形象大使陳庭妮也邀請好友組隊參賽，和跑者一起享受ASICS RUN獨特的山林氛圍。

本屆賽事共計295隊、逾千位跑友熱情響應，最終由「ASICS META」隊以1小時34分25秒勇奪冠軍；女子組同樣成為全場焦點，最終由「我每天都溪頭隊」以2小時20分48秒完賽，拿下首屆「魅力賞」，穿上專屬魅力粉色賽衣，以團結與相互鼓勵的驛傳精神，為賽事寫下全新篇章。

本屆ASICS RUN首度推出女子組，品牌形象大使陳庭妮便與好友組隊參與，與跑者一同站上起跑線。陳庭妮分享，這次和朋友組隊參加女子組，以隊名「還沒準備好」，呼籲大家勇於挑戰，全力以赴面對困難，期望透過自身參與，鼓勵更多女性勇敢踏出第一步，將運動融入生活之中。

ASICS RUN女子組在山林賽道中展現團隊合作精神，共同完成新年挑戰。獲得「魅力賞」的隊伍 「我每天都溪頭」跑者林良璟分享說：「這次跟跑班朋友報名參與，開心感受一起完賽的凝聚力。參賽前也練習過許多爬升賽道，做好萬全準備。活動氛圍真的很棒，未來也會推薦朋友一起報名參賽。」