高球／許育瑞參選中華高協理事長 首重復辦台灣公開賽
仰德集團董事長許育瑞宣布，將參選中華民國高爾夫協會第13屆理事長，並且已經通過協會審查。許育瑞表示，若能當選，第一件事就是恢復舉辦台灣高爾夫公開賽。
中華民國高爾夫協會官網顯示，許育瑞已在今年1月26日的選務委員會議上，正式通過審核參選下屆理事長的資格，而同時和他競選的，還有現任中華高協副理事長陳茂仁。
許育瑞透過台灣職業高爾夫協會（TPGA）理事長陳榮興轉達表示，為了振興台灣高爾夫產業，決定參選中華高協第13屆理事長，首要政見就是恢復舉辦已經停辦20年的台灣高爾夫公開賽。
許育瑞提到，希望藉由台灣高爾夫公開賽的復辦，讓世界看到台灣，並努力將這場賽事提升到亞巡賽的國際系列賽等級，讓台灣高爾夫賽事能站上亞洲最高殿堂，並期勉台灣年輕的選手全力以赴，在世界發光發熱。
各國的「高爾夫公開賽」都是該國家高球協會主辦的最高等級賽事，像是美國公開賽、英國公開賽、日本公開賽等；台灣高爾夫公開賽自1965年開辦，但2006年舉辦完後就停辦，當年是由台灣名將林文堂奪冠。
許育瑞表示，除了台灣公開賽外，也將努力復辦台灣女子高爾夫公開賽，並且每年將自掏腰包贊助協會新台幣3000萬元，用來支持青少年高爾夫訓練，提高青少年比賽規格。
中華高協第13屆理事長選舉採通訊投票，預計4月下旬完成改選，將產生新的理事長、理事、監事等職務。
