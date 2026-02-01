擊劍／小將林雨潔U17世界第一 7歲起鍾情擊劍專注感

台灣15歲擊劍小將林雨潔29日在2026年青少年銳劍世界盃巡迴賽埃及站奪冠，拚上「青少年世界第一」，她受訪表示7歲開始喜歡上擊劍，回想初心，因為拿劍時只專注在怎麼打，不會再去想其他事情，很享受這種拋開其它雜念的感覺。

2026年青少年銳劍世界盃埃及站，林雨潔在冠軍賽擊敗加拿大華裔對手塞琳娜（Serena Xu）摘金，也讓她在巡迴賽U17（即年齡未滿17歲選手）積分排名竄升至世界第1。

我國小將林雨潔（左2）在世界青少年銳劍世界盃埃及站奪下冠軍。圖／李俊徵提供

林雨潔31日在「開羅國際體育場」（CairoInternational Stadium）接受中央社記者專訪，問及摘金感想，她以羞澀的笑容輕聲回答說，其實自己一開始並未預想過冠軍會屬於自己，進入8強後就僅專注在比賽當下，一步一步往前走。

林雨潔表示，或許正是自己在卸下勝負得失心後，心思反而空了下來，讓握在手中的劍變得輕盈起來。即使到最後的冠軍戰，仍是單純地專注在每一次的出劍，讓清明狀態在無形中一路得以延續。

林雨潔的這份專注力，可回溯到8年前她與擊劍的相遇。7歲那年，住在美國的她，在父母的安排下走進俱樂部將擊劍當作休閒活動。然而，她逐漸發現，在劍尖的這一來一回之間，自己很享受當下那種可讓她拋開雜念的感覺。兩年後明白自己已經愛上這份純粹的專注感，並開始認真考慮朝專業發展。

台灣擊劍選手林雨潔（右）接受教練李俊徵（左）專業訓練，1月29日在2026青少年銳劍世界盃埃及站摘金。圖中央社提供

因此，林雨潔不到10歲便已決意要踏上擊劍運動的漫長專業訓練之路，並在去年4月離開美國，在母親陪伴下返台，一邊透過線上自學銜接美國學業，一邊接受銳劍教練李俊徵的專業訓練。

林雨潔用篤定的眼神對記者說：「拿著劍時，我只會去想接下來要打什麼地方，或怎麼打，不會再去想其他事情，我就喜歡這種感覺。」

一旁的教練李俊徵表示，林雨潔喜歡出擊，這種特質也特別適合發展可攻擊全身，策略性強的銳劍項目。

此外，李俊徵還補充分析說，林雨潔172公分的身高具有國際普遍認可的擊劍優勢，加上她安靜內斂又能吃苦耐勞的個性，讓她在面臨越緊張、越關鍵的時刻，反而越能與對手堅持到底，展現優異的成績。因此在此次冠軍爭奪賽尾聲，林雨潔原本已經被對手追平，卻在最後關鍵時刻又以最後一劍定天下。

談到戰術部分，林雨潔年紀雖幼，戰術思維卻已透露出她性格中成熟的冷靜與熱烈。擅長攻擊，又不冒進，在動與靜之間尋找機會。

「攻擊不必急，要觀察和試探對手的反應，也要感受場上的節奏。」林雨潔緩緩道來。

台灣年僅15歲小將林雨潔29日在2026年青少年銳劍世界盃巡迴賽埃及站奪冠。圖中央社提供

然而，熱愛並不意味完全順遂。一路走來，林雨潔坦承說，最困難的地方並非輸贏，而是「進步」本身。當成績停滯，或是手受傷時，她沒有停下來，而是改以不需用到手部的跑步、腿部重訓，與步伐訓練來持續打磨自己，讓自己維持「進步」。

Ｕ17是擊劍選手的發展關鍵期，國手通常在這個階段接受選拔養成，為銜接U20青年與成年賽事奠定基礎。林雨潔也已準備好將目光望向下一階段的「青年奧運」。