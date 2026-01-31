足球／Be Heroes新光人壽菁英對抗賽 名人齊聚做公益

2026 Be Heroes新光人壽足球菁英對抗賽今天在銘傳大學足球場舉行，除了有Be Heroes足球菁英學院組隊向銘傳足球隊發起挑戰，還有附友流浪球會挑戰桃園在地桃園市50聯盟足球協會的長青對抗賽，當然每年的重頭戲，就是特別安排的12碼公益PK賽，分別由新光人壽董事長魏寶生與展逸國際企業董事長張憲銘各自組隊PK，合計捐出24萬挹注陳柏良足球公益信託基金，為台灣足球的未來一起努力。

Be Heroes足球發展計畫邁入第9年，由新光人壽董事長魏寶生、展逸國際企業董事長張憲銘，攜手「台灣隊長」陳柏良，一同成立「陳柏良公益信託基金」，為了台灣基層足球盡一份心力，不僅舉辦高中菁英足球訓練營、足球菁英對抗賽，並增設獎學金，鼓勵國內外的足球好手，尤其是青訓階段的小將們，就是希望能提升台灣的足球實力。

Be Heroes新光人壽足球菁英對抗賽首度移師銘傳大學舉辦，獲得銘傳大學國際副校長李藍瑜的大力支持，也是「台灣銘傳足球推廣協會」與「陳柏良公益信託基金」第一次的完美合作，魏寶生強調，銘傳大學有最好的足球場地，又獲得副校長的大力支持，未來將有更多合作，成為推動台灣足球最重要的一股力量，他說：「足球是全世界最重要的運動，希望台灣足球發展能持續前進。」

鼓勵年輕球員勇敢追夢，是Be Heroes新光人壽足球菁英對抗賽舉辦的重要目標，吸引許多社會名人共襄盛舉，包括彰化縣議會議長謝典林、社團法人心希望人文教育關懷協會理事長連勝武、新光人壽洪士琪副董事長、球芽基金創辦人周思齊等人，都頂著低溫細雨在足球場上奔馳，展現對台灣足球發展的關注與熱情。同樣為台灣基層運動員盡心力的「周董」周思齊就強調完全是因為被陳柏良的熱血所觸動，一定要來表達支持。

Be Heroes足球發展計畫當中最重要的一環，就是Be Heroes足球菁英學院，連續7年在彰化縣立體育場舉行，正是議長謝典林的大力支持，他今年首度參與Be Heroes新光人壽足球菁英對抗賽，看到曾經在彰化接受訓練的足球小將有精采表現，也親身為小球員加油打氣。

社團法人心希望人文教育關懷協會理事長連勝武也是首度參與，今天適逢他50歲生日，仍到場表達支持，他強調是因為展逸國際企業董事長張憲銘的號召，他們過往一同前進偏鄉做公益，發現運動對孩子們的幫助與影響非常正向，今年特地來參與Be Heroes新光人壽足球菁英對抗賽，更參與12碼公益PK賽，希望透過實際行動，為台灣足球加油。

由Be Heroes足球菁英學院挑選出的15名球員挑戰銘傳大學足球隊，面對強勁的足球學長，小將們展現韌性，儘管泰半時間都陷入落後，但小將力戰至最後一刻，最終以2：3落敗，銘傳大學足球隊教練曾台霖肯定小將的表現，以及短時間集訓的成果，他期許小將未來能持續強化實力，往遠大目標邁進。

長青對抗賽則是由魏寶生董事長領軍的附友流浪球會以3:0成功踢館地主桃園市50聯盟足球協會，但雙方秉持著以球會友的精神，場上沒有任何硝煙味，單純只有對足球的熱愛，最後也在球場上進行大合照，並期許來年再度聚首。