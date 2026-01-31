18歲電競新星陳又綱連退師友 奪下亞運國手頭銜

快訊

中央社／ 台北31日電
18歲電競新星陳又綱(圖)今天力退恩師林立偉、同期戰友林俊希，強勢拿到亞運資格。中央社
18歲電競新星陳又綱(圖)今天力退恩師林立偉、同期戰友林俊希，強勢拿到亞運資格。中央社

名古屋亞運電競「快打旋風6」培訓隊選拔賽，18歲新星陳又綱今天力退恩師林立偉、同期戰友林俊希，強勢拿到亞運資格，讓他直呼意義重大，並笑說屆時想找棒球選手合照。

在南港展覽館登場的名古屋亞運電競「快打旋風6」培訓隊選拔賽，年僅18歲的新星「Ugang」陳又綱今天展現絕佳狀態，不僅勝部決賽以3比0完封上屆亞運國手兼恩師的「石油王」林立偉，最終決賽更以3比1擊敗同期戰友「Hope」林俊希，以全勝之姿拿到亞運國手頭銜。

陳又綱賽後接受中央社記者採訪時透露，林立偉在台灣格鬥電競界就像一道門檻，因此賽前花很多時間準備，研究恩師的影片、打法風格，「真的贏的當下感覺還好，不過接下來整個放鬆，可能也有點運氣成分。」

去年曾代表台灣征戰亞洲青年運動會，如今進一步拿到亞運資格，陳又綱認為意義重大。他自評在亞青運發揮不如預期，但得到大型運動會經驗後，更能沉穩面對碰到的狀況，「綜合性運動賽事畢竟跟職業賽不太一樣，尤其代表台灣出去比賽，希望屆時攜手隊友站上頒獎台。」

接連敗給徒弟陳又綱、林俊希，林立偉無緣連兩屆成為亞運國手。但他表示，以教練身分來說，很開心兩名愛徒繳出好的表現，平常主要指導他們怎麼練習、思考應對策略，還有日常準備方法，尤其陳又綱這次改掉急躁的老毛病，實力絕對有望與亞洲好手一較高下。

與陳又綱關係「亦師亦友」，林立偉除了教導遊戲內的技術，甚至還會提出生涯規劃等建議。他強調，接下來將扮演陳又綱「智囊團」角色，適時給予訓練上的協助，「他雖然只有18歲，但已經具備豐富經驗，我覺得這是最大優勢。」

