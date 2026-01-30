泰國羽賽／黃宥薰逆轉勝日本對手 我國唯一晉級4強

BWF超級300等級的泰國羽球大師賽，我國女單好手黃宥薰今天在8強再度上演逆轉秀，以12比21、21比13、21比12擊敗日本選手明地陽菜，成為我國將唯一晉級4強的球員。

世界羽球總會（BWF）今天進行泰國羽球大師賽各組8強，我國共計7組選手出賽，結果僅黃宥薰在女單過關，其餘6組全都遭到淘汰，其中還包括3組女雙。

女單世界排名第35名的黃宥薰，列為本次大會第5種子，昨在16強就先以2比1逆轉擊敗印度新星哈布（Anmol Kharb），今天面對大會第3種子的明地陽菜，同樣上演逆轉秀。

首局黃宥薰開賽就取得4比2領先，結果後續主動失誤過多，被對手連得5分超前，隨後對手又再7比6領先時，拉出一波8比2的攻勢奠定勝基，黃宥薰被迫讓出首局。

第2局開賽，黃宥薰雖一度以0比4落後，但隨即降低失誤，並且改採四角拉吊消耗對手體能，找到機會才伺機搶攻，一口氣連得12分超前比分，順利先扳回一局。

打出氣勢的黃宥薰，第3局更是趁勝追擊，在12比11領先時，加上對手體能下滑之際，直接一波9比1攻勢帶走比賽勝利。

現年22歲的黃宥薰在2026年開季表現漸入佳境，首場馬來西亞公開賽32強止步，接著印度公開賽16強、印尼大師賽8強，本週的泰國羽球大師賽已經安抵4強。