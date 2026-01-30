快訊

確定是他！川普提名華許接掌下任Fed主席 昔日鷹派立場微妙轉變

挪用逾8千億…越南女富豪成功逃死 還向法官討柏金包給兒孫「紀念」

泰國羽賽／黃宥薰逆轉勝日本對手 我國唯一晉級4強

中央社／ 台北30日電
黃宥薰。 新華社資料照
黃宥薰。 新華社資料照

BWF超級300等級的泰國羽球大師賽，我國女單好手黃宥薰今天在8強再度上演逆轉秀，以12比21、21比13、21比12擊敗日本選手明地陽菜，成為我國將唯一晉級4強的球員。

世界羽球總會（BWF）今天進行泰國羽球大師賽各組8強，我國共計7組選手出賽，結果僅黃宥薰在女單過關，其餘6組全都遭到淘汰，其中還包括3組女雙。

女單世界排名第35名的黃宥薰，列為本次大會第5種子，昨在16強就先以2比1逆轉擊敗印度新星哈布（Anmol Kharb），今天面對大會第3種子的明地陽菜，同樣上演逆轉秀。

首局黃宥薰開賽就取得4比2領先，結果後續主動失誤過多，被對手連得5分超前，隨後對手又再7比6領先時，拉出一波8比2的攻勢奠定勝基，黃宥薰被迫讓出首局。

第2局開賽，黃宥薰雖一度以0比4落後，但隨即降低失誤，並且改採四角拉吊消耗對手體能，找到機會才伺機搶攻，一口氣連得12分超前比分，順利先扳回一局。

打出氣勢的黃宥薰，第3局更是趁勝追擊，在12比11領先時，加上對手體能下滑之際，直接一波9比1攻勢帶走比賽勝利。

現年22歲的黃宥薰在2026年開季表現漸入佳境，首場馬來西亞公開賽32強止步，接著印度公開賽16強、印尼大師賽8強，本週的泰國羽球大師賽已經安抵4強。

羽球

延伸閱讀

日本SPOGOMI撿垃圾運動賽事 彭啓明盼組台灣隊

涉仲介跨國代孕詐數百萬！黑心手法曝光 白菜寶寶協會理事長遭訴

LISA回家鄉擔任「泰國觀光大使」！高訂泰絲禮服亮相宛如現代公主

大吉大利！日本和歌山蜜柑調酒陪你過好年 限時「買2送1」超划算

相關新聞

泰國羽賽／黃宥薰逆轉勝日本對手 我國唯一晉級4強

BWF超級300等級的泰國羽球大師賽，我國女單好手黃宥薰今天在8強再度上演逆轉秀，以12比21、21比13、21比12擊...

強生AI鋼鐵鬥士營熱鬧結業 瑠公國中梯隊接軌全球新科技

在全球科技產業積極布局人形機器人之際，台北市瑠公國中於寒假期間舉辦「強生AI鋼鐵鬥士冬令營」，成為台北市首度結合無人機與AI人形機器人課程的國中學校。近年來，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與特斯拉（

擊劍／青少年銳劍世界盃埃及站 我小將林雨潔帶傷奪冠 

2026年世界青少年銳劍世界盃埃及站，我國15歲小將林雨潔（世界排名第4名）在此站賽事一路過關斬將、順利摘冠，世界排名也...

足球／永泰企業攜手跨域夥伴 打造台中國際足球新地標

為推動台中市國際足球運動休閒園區計畫，促進在地足球運動與城市運動休閒產業升級，永泰企業於日前舉辦「永泰企業足球推動與跨域...

泰國羽賽／BWF泰國羽球大師賽 黃宥薰逆轉闖女單8強

BWF超級300系列的泰國羽球大師賽，我國女將黃宥薰今天歷經3局苦戰，以10比21、21比19、21比19逆轉印度19歲...

2026高雄跳水國際邀請賽 邀全民免費進場觀賽

第二屆高雄市跳水國際邀請賽今天起一連三天在高雄市國際游泳池隆重開幕，賽事吸引來自香港、美國、印度尼西亞等國際隊伍來台參賽...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。