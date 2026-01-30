快訊

暫時吃不到了…淡水50年老店「文化阿給」暫時歇業 朝聖「周杰倫套餐」要快

經典賽／東京直播派對5千張門票秒殺 蔡其昌：逼會長再租一顆蛋？

三讀通過！黨產條例修正 救國團曾屬國家排除認定國民黨附隨組織

擊劍／青少年銳劍世界盃埃及站 我小將林雨潔帶傷奪冠 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國小將林雨潔（左2）在世界青少年銳劍世界盃埃及站奪下冠軍。圖／李俊徵提供
我國小將林雨潔（左2）在世界青少年銳劍世界盃埃及站奪下冠軍。圖／李俊徵提供

2026年世界青少年銳劍世界盃埃及站，我國15歲小將林雨潔（世界排名第4名）在此站賽事一路過關斬將、順利摘冠，世界排名也將登頂封后。

2025-2026世界擊劍總會青少年世界巡迴賽，總計有五站，分別為哥斯大黎加站、義大利站、巴林站、埃及站、杭州站，我國中華小將林雨潔前四站已取得2金、1銅佳績。

林雨潔小組賽結束後，從第12種子開始單敗淘汰賽，一路闖進決賽奪冠，包括8強賽擊敗中國大陸選手丁曉希、4強賽擊敗世界排名第7烏茲別克莎南姆（Nazarova Sanam），冠軍戰決戰三回後，以一劍之差擊敗加拿大賽琳娜（Xu Serena）奪冠，另一位中華小將林芊妘首次參賽，也獲得第8名，表現不凡。

教練李俊徵表示，世界盃埃及站林雨潔因為手腕有受傷，小組賽表現不佳，比賽中途一度治療冰敷，靠著戰術的運用，堅強的意志力，拿下金牌實屬不易，期待她下一站杭州站及亞青、世青，能在有好的表現，為國家奪牌。

延伸閱讀

規則改了！ 台南奇美「埃及展」即起動線改「單向通行」看完展才能買周邊 網崩潰：不能先敗家了

埃及展來了！為何人死要做成木乃伊…古代亡靈這樣穿越冥界

奇美「埃及之王：法老」開展人潮多 交通順暢

傳奇再現！奇美博物館《埃及之王：法老》開展 大英博物館280件館藏 99%首度登台灣

相關新聞

強生AI鋼鐵鬥士營熱鬧結業 瑠公國中梯隊接軌全球新科技

在全球科技產業積極布局人形機器人之際，台北市瑠公國中於寒假期間舉辦「強生AI鋼鐵鬥士冬令營」，成為台北市首度結合無人機與AI人形機器人課程的國中學校。近年來，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與特斯拉（

擊劍／青少年銳劍世界盃埃及站 我小將林雨潔帶傷奪冠 

2026年世界青少年銳劍世界盃埃及站，我國15歲小將林雨潔（世界排名第4名）在此站賽事一路過關斬將、順利摘冠，世界排名也...

足球／永泰企業攜手跨域夥伴 打造台中國際足球新地標

為推動台中市國際足球運動休閒園區計畫，促進在地足球運動與城市運動休閒產業升級，永泰企業於日前舉辦「永泰企業足球推動與跨域...

泰國羽賽／BWF泰國羽球大師賽 黃宥薰逆轉闖女單8強

BWF超級300系列的泰國羽球大師賽，我國女將黃宥薰今天歷經3局苦戰，以10比21、21比19、21比19逆轉印度19歲...

2026高雄跳水國際邀請賽 邀全民免費進場觀賽

第二屆高雄市跳水國際邀請賽今天起一連三天在高雄市國際游泳池隆重開幕，賽事吸引來自香港、美國、印度尼西亞等國際隊伍來台參賽...

電競／名將ET選上名古屋亞運國手 盼為台灣爭光

台灣電競名將ET（林家弘）今天在名古屋亞運電競「格鬥天王XV」培訓隊選拔賽，以3比1擊敗老對手ZJZ（曾家鎮），睽違9年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。