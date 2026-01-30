擊劍／青少年銳劍世界盃埃及站 我小將林雨潔帶傷奪冠
2026年世界青少年銳劍世界盃埃及站，我國15歲小將林雨潔（世界排名第4名）在此站賽事一路過關斬將、順利摘冠，世界排名也將登頂封后。
2025-2026世界擊劍總會青少年世界巡迴賽，總計有五站，分別為哥斯大黎加站、義大利站、巴林站、埃及站、杭州站，我國中華小將林雨潔前四站已取得2金、1銅佳績。
林雨潔小組賽結束後，從第12種子開始單敗淘汰賽，一路闖進決賽奪冠，包括8強賽擊敗中國大陸選手丁曉希、4強賽擊敗世界排名第7烏茲別克莎南姆（Nazarova Sanam），冠軍戰決戰三回後，以一劍之差擊敗加拿大賽琳娜（Xu Serena）奪冠，另一位中華小將林芊妘首次參賽，也獲得第8名，表現不凡。
教練李俊徵表示，世界盃埃及站林雨潔因為手腕有受傷，小組賽表現不佳，比賽中途一度治療冰敷，靠著戰術的運用，堅強的意志力，拿下金牌實屬不易，期待她下一站杭州站及亞青、世青，能在有好的表現，為國家奪牌。
