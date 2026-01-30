快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
威運科技提供
威運科技提供

在全球科技產業積極布局人形機器人之際，台北市瑠公國中於寒假期間舉辦「強生AI鋼鐵鬥士冬令營」，成為台北市首度結合無人機與AI人形機器人課程的國中學校。近年來，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與特斯拉（Tesla）執行長馬斯克多次指出，人形機器人將成為AI發展後的下一波重要科技浪潮，校方透過寒假營隊，讓國小、國中學生提早接觸AI與人形機器人實作，與全球科技趨勢接軌。

「強生AI鋼鐵鬥士冬令營」今天進行第五天課程，並以機器人格鬥賽作為結業活動。學員親自操控人形機器人，完整展現五天來的學習成果，從細膩的手部動作控制，到彈跳、快速前進等大動作移動，融合成一套套機器人格鬥技巧。比賽過程中，現場不時響起同學加油聲，氣氛熱絡。

回顧五天課程內容，學員從撰寫程式、認識機器人各部位構造與操作方式開始，逐步讓人形機器人完成多項運動任務，包括保齡球、足球及跳舞等，透過不同運動情境熟悉機器人的動作控制與反應邏輯，讓抽象的概念轉化為具體成果。

瑠公國中校長漫安琦表示，學校近年積極推動科技教育，除既有的無人機課程外，也希望進一步加入AI人形機器人，讓學生理解未來科技的運作方式，逐步打造重視科技素養與實作能力的校園環境，有助於提升學生學習動機，同時培養邏輯思維、問題解決及團隊合作能力，讓學生在校園中就能接觸前瞻科技應用。

這次的「強生AI鋼鐵鬥士冬令營」，獲得強生運動科技董事長蔡樽璿先生的支持，讓課程得以順利進行。蔡樽璿表示，適逢公司成立50周年，希望透過企業參與，協助更多年輕學子提前接觸AI與人形機器人新興科技，為未來學習與發展奠定基礎。

威運科技提供
威運科技提供
威運科技提供
威運科技提供
威運科技提供
威運科技提供
威運科技提供
威運科技提供
威運科技提供
威運科技提供
威運科技提供
威運科技提供
人形機器人 強生 運動 寒假 校園

強生AI鋼鐵鬥士營熱鬧結業 瑠公國中梯隊接軌全球新科技

