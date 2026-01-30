足球／永泰企業攜手跨域夥伴 打造台中國際足球新地標

為推動台中市國際足球運動休閒園區計畫，促進在地足球運動與城市運動休閒產業升級，永泰企業於日前舉辦「永泰企業足球推動與跨域夥伴合作簽約儀式」。

此次邀集協會、職業代表隊以及跨域單位參與，包含中華民國足球協會秘書長李永山、技術顧問呂桂花、巴西足球交流顧問許哲維、台中市足球教育推廣協會、台中市海線足球協會、台中藍鯨女子足球隊、磐石足球俱樂部以及台灣體育運動大學男子足球隊、嶺東高級中學、草皮專家明香園藝景觀工程行與哈樂維創意休閒有限公司攜手出席，展現以行動連結產業、國際化資源串聯決心，攜手打造友善、永續且具前瞻性的足球發展環境。

永泰企業長期投入城市運動建設，並於2025年榮獲「台中市運動推手團體獎」，肯定其多年來對足球發展的貢獻與推動。特別是永泰企業自2023年起大力扶植並認養場地並支持「永泰旅人」五人制足球隊，協助其在2025年FF1台灣五人制足球一級聯賽中奪得冠軍，成為企業投入運動支持的成功典範與城市榮耀。

2026年永泰企業將擴大持續推動足球賽事與相關產業合作，結合台中市足球場館整合規劃、運動設施營運、企業贊助培力及青少年足球教育資源，期待透過公私協力，讓台中成為台灣足球發展的重要基地與國際賽事交流樞紐。

永泰企業總經理何宗倫表示，永泰企業偕同台中市足球教育推廣協會與超過30個足球基層球隊包含小學、中等學校與大專院校正式締結合作關係；而在跨域組織中，與技術顧問團隊、地方足球協會、職業代表隊、運動照護及草地專家等專業團隊合作，內容包括足球人才培育、運動觀光推廣、運動設施智慧化管理、青少年培力及企業社會責任行動。其中，社團法人台中市康復之友協會已成立7年，以「快樂踢球、以球會友」為精神，用足球運動說故事，成為一種理解彼此、擁抱多元的語言。

此外，台中市國際足球運動休閒園區為全台國際場地第一案，園區結合運動場館、休閒設施與商業配套，以綠建築與永續設計理念融入城市空間，打造國內少見的運動、文化與觀光融合之示範園區，帶動地方經濟及運動旅遊新風貌。

永泰企業表示，未來除持續推動足球發展外，也將積極協力引入國際足球合作資源，以實踐「從城市建設到城市生活」的企業理念，讓足球成為串連城市與生活的新語言，共同書寫台中運動城市的新篇章。