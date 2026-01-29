泰國羽賽／BWF泰國羽球大師賽 黃宥薰逆轉闖女單8強

快訊

中央社／ 台北29日電
黃宥薰。 新華社資料照
黃宥薰。 新華社資料照

BWF超級300系列的泰國羽球大師賽，我國女將黃宥薰今天歷經3局苦戰，以10比21、21比19、21比19逆轉印度19歲新星哈布，勇闖女單8強，同時是我國單打僅存希望。

世界排名35名的我國女將黃宥薰，新賽季表現不俗，本週前往世界羽球聯盟（BWF）超級300系列的泰國大師賽，名列女單第5種子，今天對戰年僅19歲的印度新星哈布（Anmol Kharb），黃宥薰頂住率先讓出首局的壓力，最後如願上演逆轉勝，締造連2週BWF巡迴賽闖進8強紀錄。

生涯首度對戰世界排名51名的哈布，黃宥薰開局狀態不佳，一開始就處於4比14大幅落後，就算化解4個局點，仍以10比21讓出。所幸黃宥薰在次局逐漸找回節奏，技術暫停後一度手握7分領先，沒想到突然陷入亂流，遭到對手追平，不過黃宥薰即時穩住陣腳，以21比19扳回一城。

進入決勝第3局，兩人從開局就形成拉鋸戰，不斷互換領先情況下，黃宥薰在技術暫停後率先突破僵局，即便被對手追成19比19平手，黃宥薰依舊在關鍵時刻頂住壓力，連得2分直取勝利，再以21比19搶下8強門票。

順利打進泰國羽球大師賽8強後，黃宥薰是目前我國單打僅存希望，而她接下來將與世界排名31名的日本好手明地陽菜正面交鋒，尋求生涯首次晉級超級300等級賽事的女單4強。

