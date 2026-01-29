快訊

2026高雄跳水國際邀請賽 邀全民免費進場觀賽

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
2026高雄市跳水國際邀請賽今天起一連三天在高雄市國際游泳池隆重開幕，開幕典禮最大亮點之一，為由全台各地選手共同完成的開幕跳水秀，精彩表演讓觀眾驚豔。記者劉學聖／攝影
2026高雄市跳水國際邀請賽今天起一連三天在高雄市國際游泳池隆重開幕，開幕典禮最大亮點之一，為由全台各地選手共同完成的開幕跳水秀，精彩表演讓觀眾驚豔。記者劉學聖／攝影

第二屆高雄市跳水國際邀請賽今天起一連三天在高雄市國際游泳池隆重開幕，賽事吸引來自香港、美國、印度尼西亞等國際隊伍來台參賽，並與地主隊中華台北代表隊、KHDivingTeam 及 JorDivingTeam 俱樂部同場競技，開幕典禮最大亮點之一，為由全台各地選手共同完成的開幕跳水秀，其中年紀最小者為來自台北市湖山國小、年僅8歲的小選手，在眾多國際選手同場見證下完成演出，穩定表現驚艷全場。跨世代同台的畫面，象徵台灣跳水向下扎根、向上接軌的發展精神，也為賽事揭開充滿希望的序幕。主辦單位誠摯邀請全國熱愛體育運動的朋友，免費踴躍進場觀賽，親身為選手加油打氣，一同見證台灣跳水與國際接軌的重要時刻。

高雄市健康運動發展協會理事長涂凱茜表示，跳水是一項需要長期投入與耐心耕耘的運動，高雄能持續舉辦國際賽事，正是因為各界共同支持與選手們不懈努力的成果。本屆賽事亦聚焦多位高雄市亮點選手，包括近年表現穩定、曾入選國家代表隊並於國際賽事中嶄露頭角的年輕選手，展現高雄在跳水基層培育與競技實力上的成果，也讓本地選手在國際隊伍來訪之際，有更多切磋與學習的機會。

2026高雄市跳水國際邀請賽今天起一連三天在高雄市國際游泳池隆重開幕，開幕典禮最大亮點之一，為由全台各地選手共同完成的開幕跳水秀，精彩表演讓觀眾驚豔。記者劉學聖／攝影
2026高雄市跳水國際邀請賽今天起一連三天在高雄市國際游泳池隆重開幕，其中年紀最小者為來自台北市湖山國小、年僅8歲的小選手，在眾多國際選手同場見證下完成演出，穩定表現驚艷全場。記者劉學聖／攝影
2026高雄市跳水國際邀請賽今天起一連三天在高雄市國際游泳池隆重開幕，其中年紀最小者為來自台北市湖山國小、年僅8歲的小選手，在眾多國際選手同場見證下完成演出，穩定表現驚艷全場。記者劉學聖／攝影
