農場投毒…張美阿嬤三女兒開轟「巨嬰弟」避不出面 壓力全由媽媽承受

正值下班交通尖峰...國1林口路段休旅車起火駕駛逃出 後方回堵5公里

Alex Honnold赤手獨攀台北101差點取消 賈永婕曝「最後deadline」

電競名／將ET選上名古屋亞運國手 盼為台灣爭光

中央社／ 台北29日電
2026名古屋亞運電競「格鬥天王XV」培訓隊選拔賽29日在南港展覽館登場，台灣電競名將ET（林家弘）（圖）成功搶下亞運國手資格，受訪時直言盼替台灣爭光。中央社
2026名古屋亞運電競「格鬥天王XV」培訓隊選拔賽29日在南港展覽館登場，台灣電競名將ET（林家弘）（圖）成功搶下亞運國手資格，受訪時直言盼替台灣爭光。中央社

台灣電競名將ET（林家弘）今天在名古屋亞運電競「格鬥天王XV」培訓隊選拔賽，以3比1擊敗老對手ZJZ（曾家鎮），睽違9年再度當選國手，他說，冠上國手身分很特別，希望替台灣爭光。

2026名古屋亞運電競的「競技武術」項目，這次改為「快打旋風6」、「格鬥天王XV」及「鐵拳8」的聯隊模式，而中華民國電子競技運動協會將陸續在南港展覽館舉行培訓隊選拔賽，僅取第1名選手參與。

長年征戰電競賽場的台灣名將ET，曾在2017年代表台灣參加亞洲室內暨武藝運動會，並勇奪金牌。今天在「格鬥天王XV」培訓隊選拔賽，ET以全勝之姿挺進決賽，最後更以3比1力退老對手ZJZ，獲得國手資格。

林家弘賽後接受媒體聯訪時透露，從知道有選拔賽後就開始積極備戰，很開心順利選上國手，尤其上次挑戰亞洲室內暨武藝運動會時，電競僅是示範項目，如今電競是名古屋亞運的正式項目，「使命感比上次更強烈，希望為國家爭光。」

值得一提的是，結束培訓隊選拔賽後，林家弘今晚馬不停蹄飛往美國備戰職業賽，他提到，本季賽事改以積分制，因此需要多打一些比賽累計積分，同時為名古屋亞運暖身。

另外，上屆拿到杭州亞運銅牌的「石油王」林立偉，這次將投身31日登場的「快打旋風6」培訓隊選拔賽。林立偉今天出席品牌活動時提到，所有人的假想敵都是自己情況下，最重要的是調整好自身狀態，並期待與徒弟Ugang（陳又綱）、Hope（林俊希）同場較勁，爭取國手資格。

亞運 林立

亞洲奧林匹克理事會會員大會 中華奧會主席蔡家福積極進行國際交流

中華奧林匹克委員會主席蔡家福近日率團赴烏茲別克塔什干出席「第46屆亞洲奧林匹克理事會（OCA）會員大會」，與亞洲各國奧會...

奧運／美國選手獲金援 不論成績每人享631萬元保障

金融家史蒂文斯大手筆捐款，資助美國奧運及帕運代表隊選手，國手無論成績如何，每人享有20萬美元（約新台幣631萬元）的退休...

專任運動教練考核機制簡化 運動部允諾推動基層教練待遇改善 

立法委員柯志恩今天邀請運動部與中華民國專任運動教練協會，針對基層教練最關切的「專業加給調升」及「績效考核機制」舉行協調會...

114年運動i台灣2.0計畫 逾250萬人次參與創新高

運動部全民運動署長房瑞文表示，114年「運動i台灣2.0計畫」累積超過250萬人次參與，超過歷年參與人次，顯示計畫效果顯...

職排／「黃金左手」吳宗軒 如何帶領台中連莊打出速度排球

如果說高舉高打是排球場上最直觀的力量展現，那麼吳宗軒的存在，則證明了速度同樣能主宰比賽。現效力於台中連莊排球隊，被球迷稱為「黃金左手」的吳宗軒，其實並非一開始就走在排球這條路上。國小時期的他，最早接觸

