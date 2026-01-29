電競名／將ET選上名古屋亞運國手 盼為台灣爭光

台灣電競名將ET（林家弘）今天在名古屋亞運電競「格鬥天王XV」培訓隊選拔賽，以3比1擊敗老對手ZJZ（曾家鎮），睽違9年再度當選國手，他說，冠上國手身分很特別，希望替台灣爭光。

2026名古屋亞運電競的「競技武術」項目，這次改為「快打旋風6」、「格鬥天王XV」及「鐵拳8」的聯隊模式，而中華民國電子競技運動協會將陸續在南港展覽館舉行培訓隊選拔賽，僅取第1名選手參與。

長年征戰電競賽場的台灣名將ET，曾在2017年代表台灣參加亞洲室內暨武藝運動會，並勇奪金牌。今天在「格鬥天王XV」培訓隊選拔賽，ET以全勝之姿挺進決賽，最後更以3比1力退老對手ZJZ，獲得國手資格。

林家弘賽後接受媒體聯訪時透露，從知道有選拔賽後就開始積極備戰，很開心順利選上國手，尤其上次挑戰亞洲室內暨武藝運動會時，電競僅是示範項目，如今電競是名古屋亞運的正式項目，「使命感比上次更強烈，希望為國家爭光。」

值得一提的是，結束培訓隊選拔賽後，林家弘今晚馬不停蹄飛往美國備戰職業賽，他提到，本季賽事改以積分制，因此需要多打一些比賽累計積分，同時為名古屋亞運暖身。

另外，上屆拿到杭州亞運銅牌的「石油王」林立偉，這次將投身31日登場的「快打旋風6」培訓隊選拔賽。林立偉今天出席品牌活動時提到，所有人的假想敵都是自己情況下，最重要的是調整好自身狀態，並期待與徒弟Ugang（陳又綱）、Hope（林俊希）同場較勁，爭取國手資格。