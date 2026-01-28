快訊

ASML好到爆、黃金站上5,300美元大關 台指期夜盤大漲突破33K

明清晨輻射冷卻「低溫跌破10度」 周六冷空氣恐達大陸冷氣團等級

小女孩變身標緻美人！國產車大廠千金被神出「質感生活曝光」 網眼尖揪一點

聽新聞
0:00 / 0:00

專任運動教練考核機制簡化 運動部允諾推動基層教練待遇改善 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
立法委員柯志恩（左3）今天邀請運動部次長洪志昌（左2）與中華民國專任運動教練協會秘書長邱為榮（右3）舉行協調會。圖／中華民國專任運動教練協會提供
立法委員柯志恩（左3）今天邀請運動部次長洪志昌（左2）與中華民國專任運動教練協會秘書長邱為榮（右3）舉行協調會。圖／中華民國專任運動教練協會提供

立法委員柯志恩今天邀請運動部與中華民國專任運動教練協會，針對基層教練最關切的「專業加給調升」及「績效考核機制」舉行協調會，代表運動部出席的次長洪志昌同意將每3年一次績效考核，調整為考核一次（第1至3年）成績優異者（80分以上），第二次（第4至6年）可免考3年一次考核，於第7年到第9年再進行一次績效考核。

中華民國專任運動教練協會秘書長邱為榮指出，今天協調結果將長期以來對基層教練造成頻繁且過度的考核壓力予以簡化，兼顧行政效率與獎勵優秀教練，此項改革對基層教練實為一大鼓舞，也是對前年9月公聽會上多位教練發出不平之鳴，以及去年底朝野立委柯志恩、林沛祥、張雅琳和蘇巧慧召開記者會，呼籲對「績效評量滾動檢討」的具體回應。

但邱為榮也強調，現行初級、中級、高級專任運動教練之「專業加給」皆同一數字，缺乏級距差異，無法真正激勵專業晉升。多位立委曾質詢運動部李洋部長應展現運動部升格的作為，積極改善專任運動教練待遇，以示政府對運動人才的重視。此項訴求經專任運動教練協會秘書長邱為榮一再陳情、和運動部溝通，立委柯志恩力促協調，由運動部於3月提出專業加給級距調整草案後，再向教育部及行政院人事總處爭取。為此洪志昌也表達支持，也允諾積極推動基層教練待遇之改善，期能鼓勵優秀運動選手將競技運動視為值得奉獻的生涯選擇。

柯志恩表示，「榮耀之後、前景何在？」專任運動教練制度上路以來，起薪低、優秀選手退役輔導轉任約聘僱人員教練的沒保障、重複考核嚴苛，許多不合理的規定磨損教練的熱情，他們超時工作、付出的心血和所得報酬不成比例。但願今日運動部的承諾，能給絕大多數兢兢業業、熱血奉獻的基層教練更多溫暖與鼓勵。

邱為榮指出，沒有長期穩定的專業優秀教練，就不會有優秀選手，如果政府提供的制度欠缺尊榮感與級別鑑別機制，的確無法吸引優秀教練並留住人才，期盼運動部升格後，能讓所有運動教練和選手重燃信心與希望。

運動部 李洋

延伸閱讀

陳菊請辭監察院長獲准 立委柯志恩建議「好好養病、身體健康為重」

國共交流恐影響南部選情？ 柯志恩：民生交流別擴大到意識形態

影／2026高雄市長藍白合？柯志恩：藍白一定要合

偏綠金主轉向柯志恩？陳其邁稱「不曉得」 賴瑞隆回應了

相關新聞

專任運動教練考核機制簡化 運動部允諾推動基層教練待遇改善 

立法委員柯志恩今天邀請運動部與中華民國專任運動教練協會，針對基層教練最關切的「專業加給調升」及「績效考核機制」舉行協調會...

114年運動i台灣2.0計畫 逾250萬人次參與創新高

運動部全民運動署長房瑞文表示，114年「運動i台灣2.0計畫」累積超過250萬人次參與，超過歷年參與人次，顯示計畫效果顯...

職排／「黃金左手」吳宗軒 如何帶領台中連莊打出速度排球

如果說高舉高打是排球場上最直觀的力量展現，那麼吳宗軒的存在，則證明了速度同樣能主宰比賽。現效力於台中連莊排球隊，被球迷稱為「黃金左手」的吳宗軒，其實並非一開始就走在排球這條路上。國小時期的他，最早接觸

嘉義市西區全民運動館工程進度破7成5 黃敏惠視察啟用營運期曝

嘉義市西區大發展重要建設之一的西區全民運動館，統包工程整體進度突破75％。市長黃敏惠日前率市府團隊巡視工地，工程進展穩定...

足球／女子亞洲盃 獵魔女團成員任開幕戰表演嘉賓

Netflix超夯動畫片「Kpop 獵魔女團」主力配唱歌手奧黛莉努娜（AudreyNuna），將在澳洲舉辦的女子亞洲盃足...

排球／旅外張育陞領軍台灣男排 名古屋亞運培訓名單出爐

中華民國排球協會今天公布2026名古屋亞運第3階段男、女排培訓隊名單，其中男排依舊由旅外好手張育陞領軍，這次還加入舉球對...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。