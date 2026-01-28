專任運動教練考核機制簡化 運動部允諾推動基層教練待遇改善 

立法委員柯志恩今天邀請運動部與中華民國專任運動教練協會，針對基層教練最關切的「專業加給調升」及「績效考核機制」舉行協調會，代表運動部出席的次長洪志昌同意將每3年一次績效考核，調整為考核一次（第1至3年）成績優異者（80分以上），第二次（第4至6年）可免考3年一次考核，於第7年到第9年再進行一次績效考核。

中華民國專任運動教練協會秘書長邱為榮指出，今天協調結果將長期以來對基層教練造成頻繁且過度的考核壓力予以簡化，兼顧行政效率與獎勵優秀教練，此項改革對基層教練實為一大鼓舞，也是對前年9月公聽會上多位教練發出不平之鳴，以及去年底朝野立委柯志恩、林沛祥、張雅琳和蘇巧慧召開記者會，呼籲對「績效評量滾動檢討」的具體回應。

但邱為榮也強調，現行初級、中級、高級專任運動教練之「專業加給」皆同一數字，缺乏級距差異，無法真正激勵專業晉升。多位立委曾質詢運動部李洋部長應展現運動部升格的作為，積極改善專任運動教練待遇，以示政府對運動人才的重視。此項訴求經專任運動教練協會秘書長邱為榮一再陳情、和運動部溝通，立委柯志恩力促協調，由運動部於3月提出專業加給級距調整草案後，再向教育部及行政院人事總處爭取。為此洪志昌也表達支持，也允諾積極推動基層教練待遇之改善，期能鼓勵優秀運動選手將競技運動視為值得奉獻的生涯選擇。

柯志恩表示，「榮耀之後、前景何在？」專任運動教練制度上路以來，起薪低、優秀選手退役輔導轉任約聘僱人員教練的沒保障、重複考核嚴苛，許多不合理的規定磨損教練的熱情，他們超時工作、付出的心血和所得報酬不成比例。但願今日運動部的承諾，能給絕大多數兢兢業業、熱血奉獻的基層教練更多溫暖與鼓勵。

邱為榮指出，沒有長期穩定的專業優秀教練，就不會有優秀選手，如果政府提供的制度欠缺尊榮感與級別鑑別機制，的確無法吸引優秀教練並留住人才，期盼運動部升格後，能讓所有運動教練和選手重燃信心與希望。