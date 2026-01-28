澳網／辛納直落三勝謝爾頓 4強迎戰約克維奇面臨3連霸大考驗

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

將挑戰澳網男單3連霸的義大利前球王辛納（Jannik Sinner），今天在澳網男單8強賽遭遇美國名將謝爾頓（Ben Shelton），最終以6：3、6：4、6：4勝出，將與約克維奇（Novak Djokovic）爭奪決賽門票。

過去兩年都在澳網稱霸的辛納，今年挑展3連霸之路也算是相當順遂，除了首輪對手棄賽，第3輪讓美國選手斯皮齊里（Eliot Spizzirri）拿下一盤外，剩下3場賽事都是直落三取勝。

今天遭遇第8種子的謝爾頓，謝爾頓在本場比賽前也展現絕佳狀態，僅丟掉一盤，但辛納今天卻是讓謝爾頓未能成功打破任何發球局，靠著壓倒性優勢以直落三取勝，將兩人生涯對戰優勢擴大到9勝1敗，其中包括4度在大滿貫交手都取勝。

談到與謝爾頓的交手，辛納說：「和他的比賽本來就會非常艱辛，他的發球威力十足，而且我感覺到他每年都在進步，尤其是在這個休賽季後，你根本無法預料對手會做出什麼應對，他們可能做出很多調整，所以我對於今天表現感到滿意。」

而辛納接下來將遭遇今年澳網已寫下多項男子網壇新紀錄的約克維奇，辛納過去曾在2024年澳網、2025年法網與2025年溫網四強賽有過擊敗約克維奇的紀錄，目前也處在對戰5連勝，但他說：「我每天早上醒來都在期待打一場精彩的比賽，想要贏球你就必須打出最佳水準。我很幸運約克維奇還留在場上，在他這年紀還能打出如此精彩的網球真的很不容易。」

