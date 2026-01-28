114年運動i台灣2.0計畫 逾250萬人次參與創新高
運動部全民運動署長房瑞文表示，114年「運動i台灣2.0計畫」累積超過250萬人次參與，超過歷年參與人次，顯示計畫效果顯著，同時代表運動逐漸成為國人日常生活一部分。
運動部全民運動署今天舉辦「運動i台灣2.0計畫114年特優縣市頒獎典禮」，由房瑞文主持，頒發10個績效特優縣市奬牌、8名績優助理奬狀，表彰各縣市推展全民運動的卓越成果。
房瑞文致詞表示，體育運動發展除了中央持續投入資源外，更有賴各直轄市、縣市政府與民間力量的長期推動共同參與；根據運動部114年運動現況調查顯示，國人「7333規律運動」人口比例已達35.6%，為自103年以來最高值，同時是連續5年呈現成長趨勢。
房瑞文指出，「114年運動i台灣2.0計畫」辦理逾3萬5000場次的運動活動，累積超過250萬人次踴躍參與，超越歷年人次，顯示運動已逐漸成為國人日常生活的一部分。
全民運動署表示，隨著社會環境變遷及國人健康意識提升，運動已從過去單純的休閒活動，轉化為促進健康與提升生活品質重要途徑；全民運動不只是個人健康選擇，更是國家公共健康治理的重要基礎工程。
全民運動署指出，未來將持續協助地方完善運動環境、縮短城鄉運動資源差距，提升全民運動比例，同時協助「運動i台灣2.0計畫」進行轉型，透過中央政策引導與地方政府積極推動，讓新的全民運動中長程計畫融入國人日常。
